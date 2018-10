Donald Trump a Kanye West sa spolu naobedujú: Raper presne vie, čo prezidentovi povie

Biely dom chystá obed pre jedného z najslávnejších fanúšikov prezidenta Donalda Trumpa, rapera, skladateľa a producenta Kanyea Westa. Oznámila to v utorok prezidentská hovorkyňa Sarah Sandersová.

S Trumpom chce hudobník hovoriť o stave amerických väzníc, o politike zamestnanosti a o boji s kriminalitou v Chicagu, kde Kanye West vyrastal. Raper sa tiež stretne s prezidentovým zaťom Jaredom Kushnerom. Dátum pozvania do Bieleho domu Sandersová neprezradila, podľa informácií denníka The New York Times by Trump svojho obľúbenca mal privítať vo štvrtok.

West sa predstavil ako Trumpov stúpenec už počas prezidentskej kampane v roku 2016. Po voľbách, v ktorých údajne nehlasoval, bol kvôli podpore prezidenta na jednom z koncertov vypískaný. Blamáž sa opakovala minulý mesiac, keď sa na verejnú premiéru šou Saturday Night Live dostavil so šiltovkou s nápisom MAGA, čo je skratka Trumpovho hesla Make America Great Again (Vráťme Amerike jej veľkosť).