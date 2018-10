Tisíce zamestnancov dostanú vyššiu minimálnu mzdu: Koľko vám zostane na výplatnej páske v čistom?!

Je to definitívne! Minimálna mzda stúpne od januára budúceho roka z doterajších 480 na 520 eur. Zhodli sa na tom všetci koaliční partneri spolu s tripartitou a v stredu sa dostal návrh aj na rokovanie vlády.

Hoci odborári požadovali oveľa vyššiu sumu, zamestnávatelia aj odborníci hovoria o maximálnom možnom strope. Vyššie výplaty sa týkajú viac ako 150-tisíc zamestnancov, a to v súkromnom aj vo verejnom sektore. Meniť sa budú aj príplatky za prácu vo sviatok či počas víkendu. Koľko vám zostane na výplatnej páske v čistom?!

Pridali im 40 eur v hrubom. Ľudia, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, by mali od budúceho roka zarábať v čistom minimálne 430 eur. Zvyšovanie minimálnej mzdy podľa rezortu práce prispieva aj k ekonomickému rastu krajiny. Už tradične si pri pozitívnej téme prišiel ohriať polievku na tlačovku spolu s ministrom Jánom Richterom aj expremiér Robert Fico.

„Opatrenie sa bude týkať 151-tisíc ľudí, časť pracuje vo verejnej a v štátnej správe,“ vysvetlil šéf strany Smer. Suma je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní, odborári totiž žiadali oveľa vyššiu sumu, a to až 635 eur. „Túto výšku navrhujeme aj s ohľadom na to, že v nasledujúcom období sa očakáva pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov a najmä by malo dôjsť k nárastu cien, najmä potravín,“ uviedla hovorkyňa odborárov Martina Nemethová.

Mal by sa stanoviť vzorec. Do spevu však nie je najmä malým podnikateľom. Aj ekonóm hovorí o tom, že mzda je odtrhnutá od reality. „Problémy to spôsobí najmä malým zamestnávateľom,“ objasnil ekonóm Radovan Ďurana. S jeho názorom podnikatelia súhlasia a žiadajú, aby sa v budúcnosti zaviedol mechanizmus, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne zvyšovala na základe vopred stanovených ukazovateľov.

„Zamestnávatelia by zároveň vedeli predvídať svoje náklady na najbližšie roky. Taktiež by sme sa vyhli populizmu zo strany politických predstaviteľov, ktorí zvyšovaním minimálnej mzdy naháňajú politické preferencie,“ priblížila hovorkyňa Aliancie zamestnávateľských zväzov Miriam Špániková. Vláda avizuje, že so zvyšovaním bude pokračovať aj v budúcich rokoch. „Budem povzbudzovať pána ministra, aby to v roku 2020 bolo 550, 560 eur,“ dodal expremiér Fico.

Nová minimálka je odtrhnutá od reality

Radovan Ďurana

Je to hodnota, ktorá vznikla politickým rokovaním. Rast miezd je, samozrejme, vyšší ako v národnom hospod á r s t v e . Problémy to spôsobí najmä malým zamestnávateľom, ktorí budú musieť zrazu z decembra na január hľadať pridanú hodnotu pre svojich zamestnancov. Posunie sa latka aj pre nezamestnaných bez kvalifikácie, ktorých bude ešte väčší problém zamestnať.

Kto má výnimku?

firmy, kde sa robí prevažne v noci alebo pravidelne cez víkend, môžu poskytovať nižšie príplatky

veľký podnik sa musí na tom dohodnúť s odborovou organizáciou

firma s menej ako 20 zamestnancami a bez odborov sa musí dohodnúť so zamestnancom

príplatky sa nemôžu znížiť, ak ide o rizikovú prácu

Peter Jány (32), operátor vo výrobe, Bernátovce

Otvoriť galériu Peter Jány. Zdroj: ee Mám základ platu vo výške minimálnej mzdy. Žijeme v štáte, v ktorom každý cent prinesie niečo. O trošičku viac si s rodinoubudeme môcť dovoliť. No nech sa minimálna mzda zvyšuje aj ďalej. Keď majú ľudia prestať utekať za prácou, jednoznačne štát musí niečo robiť.

Peter Tomek (30), stavbár, Bernátovce