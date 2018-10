Ako si objednali a naplánovali vraždu Jána Kuciaka? Desivé podrobnosti zo spisu Špecializovaného trestného súdu

Odhalili detaily brutálnej vraždy. Zo spisu, ktorý médiám poskytol Špecializovaný trestný súd, behajú zimomriavky po chrbte.

Na základe vyšetrovania a výpovedí má verejnosť prvýkrát možnosť vidieť, ako sa mala vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) plánovať a ako medzi sebou komunikovali jednotliví aktéri. Vrah si mal miesto činu obzerať až sedemkrát. Zo spisu tiež vyplýva, že objednávateľku Alenu Zsuzsovú malo nahnevať, že okrem Kuciaka zavraždili aj jeho snúbenicu. Ako si to celé naplánovali?!

Detailne zdokumentovali pohyb a komunikáciu obvinených. Všetko sa to začalo na konci roka 2017, keď sa mala Alena Zsuzsová stretnúť so sprostredkovateľom, podnikateľom Zoltánom Andruskóom, v aute pred jej domom. „Za vykonanie vraždy mu sľúbila urovnanie jeho dlhu vo výške 20-tisíc eur a finančnú odmenu 50-tisíc eur,“ píše sa v spise.

Zsuzsová mala na druhom stretnutí informácie o Kuciakovi dopredu pripravené na USB kľúči, Andruskóovi mala dokonca ukázať novinárov pohyb na videu či jeho fotografie v kaviarni. Informácie o novinárovej adrese a jeho podobizeň odfotila do telefónu sprostredkovateľa.

Andruskó podľa polície tieto informácie posunul ďalej údajnému vykonávateľovi vraždy Tomášovi Szabóovi a jeho komplicovi Miroslavovi Marčekovi. „5. 2. vykonal obvinený spolu s ďalším obvineným obhliadku v mieste bydliska (Jána Kuciaka, pozn. red.),“ uvádza spis. Szabó s Marčekom mali ísť pred vraždou na miesto činu potom ešte šesťkrát.

Osudný deň

V deň, keď sa rozhodli spáchať brutálnu vraždu, sa mali Szabó s Marčekom stretnúť krátko pred piatou, pričom si vypli svoje telefóny a používali na tento účel zakúpené mobily, pričom sa len prezváňali. Vrah čakal na svoje obete zhruba od pol siedmej a o 20. hodine a 21. minúte vtrhol bez použitia násilia do domu a začal besniace peklo.

„V kuchyni strelil jednu ranu do hlavy poškodenej,“ píše sa v spise súdu s tým, že novinár Kuciak bol zastrelený dvoma ranami do srdca. O pár minút sa vrah so svojím šoférom stretli pri futbalovom ihrisku a odišli k sprostredkovateľovi oznámiť, že vykonali to, na čom sa dohodli. Na druhý deň opísal priebeh akcie Andruskó Zsuszovej.

„Vzhľadom na zavraždenie ženy bola (Zsuzsová, pozn. redakcie) nahnevaná a vystúpila z auta,“ konštatuje sa v uznesení. Na tomto stretnutí mala Zsuzsová sprostredkovateľovi vyplatiť v 500-eurových bankovkách 50 000 €, pričom 10 000 si nechal Andruskó a 40 000 rozdelil medzi Szabóa a Marčeka.

Strach po vražde

Obrovská medializácia zaskočila páchateľov, zrejme sa zľakli a podľa spisu si mali od objednávateľky prostredníctvom Andruskóa vypýtať viac peňazí. „Obvinená mu odovzdala nešpecifikovanú sumu zabalenú v bielej servítke,“ uvádza sa v súdnom dokumente s tým, že peniaze mal Andruskó odovzdať vrahovi. Tieto obvinenia označila Zsuzsová za absurdné.

„Žiadne peniaze mu nedávala, okrem tých, ktoré mu požičala, nič nespáchala a nemá prečo utekať,“ uvádza sa v spise vo výpovedi obvinenej Aleny. Okrem Andruskóa odmietli ďalší aktéri vraždy skutok komentovať. Ich sťažnosť proti väzobnému stíhaniu vyhodnotil Najvyšší súd ako nedôvodnú.

„Na margo tejto vraždy môžem povedať, že už dlho, minimálne 10 rokov dozadu, som takto kvalitne spracovanú vraždu z hľadiska procesného zabezpečovania všetkých dôkazov nevidel,“ povedal predseda senátu Štefan Harabin.

Takto to vymysleli

2017: K objednaniu vraždy malo dôsť v aute pred domom Aleny Zsuszovej koncom roka 2017, resp. na začiatku roka 2018.

5.2.2018: Prvýkrát si boli pozrieť dom, kde býval Kuciak so snúbenicou, spolu boli na mieste sedemkrát činu 7 krát, naposledy 2 dni pred vraždou.

21.2.2018, 20.21 hod.: Bez použitia násilia mal vojsť Szabó do rodinného domu , kde strelil Martinu Kušnírovú do hlavy a Jána Kuciaka do srcdca.

21.2.2018, 20.25 hod.: Vrah po streľbe vyšiel z domu a pešo prešiel okolo niekoľkých domov cez ulicu smerom k futbalovému ihrisku, kde ho mal vyzdvihnúť Marček na citroëne.

21.2.2018, 22.00 hod.: Marček so Szabóom mali prísť k sprostredkovateľovi Andruskóovi a oznámili mu, že je to vybavené.

22.2.2018: Sprostredkovateľ navštívil Zsuzsovú, od ktorej zinkasoval 50-tisíc, 10-tisíc si nechal a 40-tisíc odniesol vrahovi.

26.2.2018: Po medializácii si mal Szabó s Marčekom vypýtať nezistenú ďalšiu sumu, ktorú aj od objednávateľky dostali.