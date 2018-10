Kanoistky zažívajú vojenský výcvik: Je to tu naozaj dosť tvrdé!

Ozajstní vojaci. Vo Výcvikovom stredisku Lešť počas troch dní a dvoch nocí absolvujú extrémnu fyzickú i psychickú záťaž športovci z VSČ Dukla Banská Bystrica.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V programe majú lezenie, sebaobranu, základy prežitia v prírode a tiež streľbu. Pod vedením profesionálnych inštruktorov zažívajú rôzne súčasti pravého vojenského výcviku. Dobrodružstvo si užívajú aj dve dievčatá reprezentujúce rýchlostnú kanoistiku, Hana Mikéciová (21) a Lucia Valová (16).

Inštruktori si pripravili pre cyklistov, kanoistov a atlétov zaujímavý program. „Výcvik má štyri hlavné ciele. Konkrétne ide o teambuilding, zvyšovanie psychickej odolnosti, vypnutie hlavy od športu, zmenu stereotypu a aby sa aj naučili niečo praktické do života. Či už zdravovedu, alebo prežitie vo voľnej prírode,“ vysvetlil Karol Džalaj z VSČ Dukla Banská Bystrica. Výcvik si užívali aj dve mladé športovkyne, hoci priznali únavu.

„Sme nevyspané, keďže v noci sme mali poplach. Už sme aj strieľali, poskytovali prvú pomoc či liezli. Mali sme tiež nočný pochod. Najviac sa mi páčilo strieľanie. Je to tu dosť tvrdé, ale určite nám to psychicky pomôže,“ povedala s úsmevom Lucia Valová, bronzová medailistka z juniorských majstrovstiev sveta v C1 na 200 m a finalistka na 500 m z majstrovstiev sveta seniorov v Portugalsku! „V pondelok nás prekvapili požiarnym poplachom. Museli sme vyniesť matrace či dvojposchodové kovové postele. Pre mňa bolo asi najťažšie robiť drepy s matracom, ktorý som držala nad hlavou. Potom nasledoval nočný pochod a odvtedy sme na nohách, čo je už viac ako dvanásť hodín. Nebolo to ľahké,“ priznala Hana Mikéciová. Obe športovkyne sa po návrate z Lešti presunú do Trenčína, kde odštartujú zimnú prípravu.