Parkourista Andreas z Česko Slovensko má talent skončil v nemocnici: Diagnóza, ktorá ho šokovala!

Ušiel hrobárovi z lopaty! V jojkárskej šou Česko Slovensko má talent nedávno bojovala o postup do ďalšieho kola parkourová skupina Born to trick.

Žiadny zo šestice mladých mužov by si v tom čase nepomyslel, že ich člen Andreas Burik (21) bude čoskoro zápasiť sám, ale nanešťastie s vážnou diagnózou. Vyšportovaný chlapec plný síl totiž znenazdajky skončil v nemocnici, kde musel podstúpiť množstvo vyšetrení. Lekári po oznámení ich výsledkov zdvihli nad pacientom výstražný prst!

Radosť šiestich chlapcov zo zoskupenia Born to trick nemala po ich vystúpení v šou Česko Slovensko má talent konca kraja. Ovácie divákov i fanúšikov boli natoľko pozitívne, že súťažiaci postúpili do ďalšieho kola. Ich prvky parkouru, pouličného tanca a gymnastiky, dostali do varu i porotu. „Boli ste úžasní,“ rozplývala sa porotkyňa a herečka Diana Mórová, ktorá na mladých vyšportovaných junákoch išla oči nechať.

Nečakaný zvrat však nedal na seba dlho čakať, pretože do života mužov vstúpila vážna diagnóza jedného z nich. „Asi mesiac po Talente som dostal teplotu, myslel som si, že ide o chrípku. Išiel som teda na pohotovosť, kde mi tvrdili, že je všetko v pohode, že som iba chorý a mám zápal v tele,“ povedal Novému Času Andreas Burik, ktorého problémy sa stupňovali.

„Začal som mať bolesti v hrudníku a boli také, že som to nemohol vydržať. Prišla po mňa sanitka a v nemocnici mi urobili ďalšie vyšetrenia. Oznámili mi, že mám zápal srdcového svalu,“ priznal šokovaný tanečník, ktorého choroba vyradila z bežného i pracovného života. Aj v súčasnosti musí čerpať sily najmä ležaním v posteli. Jeho dvojča Enrico, rodina a priatelia zo skupiny sú mu však stále oporou a často ho navštevujú.

Chystajú vystúpenie

„Nevedel som, čo to je a čo to má znamenať. Veľmi som sa zľakol a opýtal som sa doktora, či je to vážne. Lekár ma upozornil, že musím dodržiavať pokyny, ktoré od neho dostanem, lebo inak to nebude dobré,“ spomína na kritické momenty mladík.

„Ležal som týždeň na JIS-ke v Trenčíne. Bolesti mi po troch dňoch začali pomaly ustupovať. Teraz som štyri mesiace bez pohybu, čo mi prikázal lekár. Dúfam, že budem čoskoro v poriadku,“ nádeja sa Burik. Zdá sa, že v Talente sa nateraz musia zaobísť bez neho, pretože potrebuje oddych.

„Máme v pláne číslo, do ktorého Andreasa nejakým spôsobom zakomponujeme. Nebudeme však prezrádzať podrobnosti, to je prekvapenie,“ sľubujú sexi svalnáči.

Zápal srdcového svalu hrozí každému

Viliam Fischer, kardiochirurg

Chrípku nie je vhodné prechodiť, pretože môžu vzniknúť veľmi vážne komplikácie. Z praxe poznám niekoľko prípadov, keď zápaly postihli mladých ľudí aj vo veku 18 rokov, ktorí športovali. Takže nemožno povedať, u koho nehrozí riziko zápalu srdcového svalu z dôvodu chrípky. Riziko je u každého.

Zápal môže postihnúť srdcový sval a oslabiť ho až natoľko, že u pacienta je nutné vykonať transplantáciu. Častejšie postihuje srdcovú chlopňu, to spôsobuje zníženie funkcie srdca. Jednoznačne treba chrípku vyležať v posteli. Oslabený organizmus je náchylnejší, práve preto býva v tomto období zákaz návštev u pacientov v nemocniciach.