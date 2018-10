Boj Dary a Rytmusa po rozchode naberá na obrátkach: Do vojny sa zapojil aj Homola!

Rytmus nie je jediný, koho naštvala! Popová diva Dara Rolins (45) v pondelok zverejnila na sociálnej sieti status, ktorý bol pre jej bývalého partnera Patrika Rytmusa Vrbovského (41) ako červené súkno na býka.

Raper neváhal a speváčke odkázal, aby mu už dala pokoj. Dojímavá fotka s dcérkou Laurou, ktorá je spomienkou na vzťah s Rytmusom, však poriadne rozzúrila aj Laurinho otca Matěja Homolu (45). Po tom, čo Rytmus vymazal zo svojho internetového kanála pesničku 8. október, v speváčke vzkypel hnev a k niekoľkotýždňovej slovnej prestrelke tak pribudol ďalší „výstrel“.

Ťah svojho ex speváčka označila za „dôkaz, ako veľmi sú ľudia odlišní v základných životných princípoch“, a neodpustila si ani poznámku o tom, že ak by ona poprela minulosť, bála by sa, že všetky slová a sľuby iným tak stratia na váhe. Pridala aj šťastnú momentku, na ktorej jej dcéra sedí Rytmusovi na pleciach, zatiaľ čo si oni dávajú sladký bozk.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať a raper vzápätí Daru na sociálnej sieti požiadal, aby už jemu aj jeho frajerke Jasmine Alagič dala pokoj. „Je to choré. Načo tá fotka s malou Lolou? Aký je cieľ? Prečo to hranie na city osamelým mamám?“ pýtal sa rozhorčený Rytmus. Práve spomínaná fotka sa stala vodou na mlyn aj pre Laurinho otca, Darinho ex Matěja Homolu.

„Kriste, až raz Laura prehovorí, tak to bude fičák,“ okomentoval celú situáciu pre web extra.cz Matěj, ktorý ostal Dariným správaním poriadne zaskočený. Slovo „fičák“ sa po Česku šíri od čias reality show Vyvolení a znamená niečo, čo je rýchle, prekvapivé alebo neobvyklé.