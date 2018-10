Žena prišla pred svadbou o snúbenca: Keď uvidíte, kde mu aj napriek tomu povedala "áno", nezadržíte slzy

Keď pred ňou pokľakol a požiadal ju o ruku, cítila sa v tom okamihu ako najšťastnejšia žena na svete. Namiesto spoločných príprav na veľký deň však prišiel bolestný smútok.

Niekedy nám naše plány nevyjdú, ako by sme chceli. Milovanéhosnúbenca pripravil o život jeho opitý kolega. V deň ich naplánovanej svadby sa však mladá Britka obliekla do vysnívaných šiat. Namiesto do kostola v nich išla na cintorín k jeho hrobu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Príbeh, ktorý mal mať šťastný koniec! Bohužiaľ, život to zariadil inak. Mladý pár Jessica Padgett a Kendall James Murphy plánovali spoločnú budúcnosť, no osud ju tragicky prerušil. V júli 2016 sa mladý pár zasnúbil a nevedel sa dočkať spoločnej svadby, ktorú si naplánoval na 29. septembra 2018.

Fatálna nehoda

Kendall James pomáhal ako požiarnik montgomerskému dobrovoľníckemu hasičskému zboru od roku 2016. Keď tam nastúpil, nasledoval kroky svojho otca a starého otca. Bohužiaľ, práve počas tejto práce sa stala nehoda. V jeden novembrový deň roku 2017 dostali hasiči hlásenie na vodiča, ktorý uviazol vo svojom aute.

Kendall James sa tam vybral na osobnom vozidle a po vystúpení si išiel z opačnej strany vybrať ochranný odev. Vtedy do neho vpálil jeho kolega Colby Blake, ktorý jazdil opitý. Kendall bol na mieste mŕtvy a Colbyho zatkli a obvinili z usmrtenia pod vplyvom alkoholu. Súd sa dodnes nekonal.

Srdcervúca ceremónia