Fernando Alonso to povedal na rovinu: Formula 1 je nespravodlivá!

Fernando Alonso (37) sa vyjadril, že po tomto ročníku F1 končí svoju kariéru. Jazdec stajne McLaren nie je spokojný so svojimi výsledkami, ani s pravidlami, ktoré momentálne platia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Počas poslednej veľkej ceny v Japonsku skončil uznávaný jazdec až na 14. mieste. Dôvodom neúspechu bola aj 5-sekundová penalizácia, ktorú Alonso dostal za menšiu kolíziu s Lancom Strollom zo stajne Williamsu.

V súboji ho Stroll neúmyselne vytlačil z trate na trávu, takže Španiel bol v tomto celom nevinne. Následne sa vrátil na trať a pokračoval v pretekoch.

Komisári však Alonsa potrestali za nepovolenú výhodu. ,,To rozhodnutie je ťažké pochopiť, ale viete ako to je. Aspoň to ukazuje, ako zlá je súčasná Formula 1," rozhneval sa skúsený pretekár pred novinármi.

Práve tento bod podľa Alonsa ovplyvnil aj celkové umiestnenia jazdcov. ,,Súper ma nevidel, vrazil do mňa, vyhodilo ma z trate a ja som dostal penalizáciu. Je to proste hanba," uzavrel dvojnásobný majster F1.