Sagan si vypýtal Valacha: Predĺžil nemecký tím so Slovákom kontrakt na ďalšie roky?

Úspešné cyklistické spojenie Peter Sagan (28) a Ján Valach (45) zostane aktuálne aj počas najbližších troch sezón.

Po Saganovi predĺžil zmluvu s nemeckým tímom Bora-Hansgrohe aj Valach. Trojnásobný majster sveta bude mať po svojom boku slovenského športového riaditeľa do konca sezóny 2021. Podľa denníka Pravda Sagan si Valacha sám vyžiadal.

Skúsený 45-ročný odborník sa cyklistike venuje od deviatich rokov, ako junior úspešne reprezentoval Československo a Slovensko zastupoval na dvoch olympijských hrách. Po skončení kariéry pôsobil na viacerých cyklistických postoch. So Saganom spolupracoval už v tíme Tinkoff, v nemeckej stajni Bora-Hansgrohe spolu zavŕšili druhú sezónu.

"Pokračujem v rovnakej funkcii. Máme rozdelených cyklistov, budem viesť skupinu jazdcov na čele s Petrom Saganom. Môže sa stať, že sa zúčastním na pretekoch, na ktoré Peter nepôjde, alebo bude štartovať na podujatí aj pod vedením iného športového riaditeľa nášho tímu,“ vysvetlil Ján Valach v rozhovore pre Pravdu

Peter Sagan po majstrovstvách sveta v Innsbrucku ukončil súťažnú časť sezóny, momentálne so svojimi spolupracovníkmi dávajú dokopy kalendár pre tú nastávajúcu. V jarnej časti sezóny na neho čaká viacero tradičných vrcholov. Ako prvý bude na programe "monument" Miláno-Sanremo, na ktorom už dvakrát obsadil druhé miesto. Chýbať by nemal ani na ďalších veľkých podujatiach Okolo Flámska a Pariž-Roubaix, na oboch už raz zvíťazil. Sagan dokonca zvažuje prvýkrát v kariére aj štart na ďalších prestížnych jednorazových pretekoch Liége-Bastogne-Liége. Rok 2019 odštartuje mladší z bratov Saganovcov v Austrálii na januárovom "etapáku" Tour Down Under.

"V tomto čase sa doťahuje Petrov kalendár na nasledujúcu sezónu. Bude v podstate rovnaký alebo veľmi podobný ako aj v tomto roku. Prvým vrcholom budú jarné klasiky, potom príprava a štart na Tour de France,“ potvrdil Valach.