Slovenský fotograf opísal hororový pôrod partnerky: Najhoršie chvíle môjho života!

Fotograf Ľubo Šiška, ktorému pózovali mnohé slovenské celebrity, sa stal prvýkrát otcom.

Partnerka Denisa rodila na Islande, kde sa sympatický pár rozhodol usadiť a založiť si rodinu. Z pôrodu sa však stala skúsenosť, ktorá fotografom hlboko otriasla.

Ľubo drámu opísal na sociálnej sieti. ,,Rodili sme do vody, veľmi sme chceli priviesť na svet dieťatko prirodzeným spôsobom. Pôrod bol intímny, boli sme sami, dula nás chodila kontrolovať. Celý čas som sa snažil byť čo najväčšou oporou, bolesť, ktorú cítila, ma skľučovala. Začalo sa to zhoršovať, sila kontrakcií naberala na intenzite. Niekoľkokrát zamdlela, prišli komplikácie,“ začal Šiška.

,,Malá bola vzpriečená, zistili sme to neskoro. Presunuli sme sa na lôžko, cisársky rez už možný nebol, musela tlačiť a dostať bábätko čo najskôr von. Deni začala tlačiť najviac, ako dokázala. Tlak na malú bol príliš intenzívny, na monitore sme videli, že srdiečko spomaľuje,“ opísal fotograf strastiplné chvíle. ,,Doktori boli pripravení narezať ju, aby dostali dieťatko čo najskôr von, ale Deniska neprestávala tlačiť. Ani nedýchala, dala do toho všetko. Do minúty bola vonku.“

Tie najväčšie problémy však ešte len prišli. ,,Nič horšie som nezažil. Bol to najhorší moment v mojom živote. Anjelik sa nám narodil bez známok života, pulzu, dychu. Nastali chvíle totálneho zúfalstva, beznádeje, neskutočnej bolesti, ťažoby, pri ktorej sme sa nezmohli na nič ako na prosebné náreky. Takmer celým telom som objímal svoju ženu, snažil sa jej zakryť tvár, aby to nevidela a netrpela,“ napísal Šiška.

,,Okolo nás sme počuli profesionálov oživovať to najcennejšie, čo máme, odpočítavať resuscitáciu, všetko bolo v obrovskom koordinovanom chaose. Trvalo to 20 sekúnd, najbolestivejších sekúnd môjho života. Malej začalo tĺcť srdiečko, nadýchla sa a onedlho sme začuli aj plač. Bola v poriadku, našťastie je krásna a zdravá,“ opísal fotograf drámu, ktorá mala šťastný koniec. Priznal, že po tom všetkom sa musel ísť pred nemocnicu vyplakať. Dnes sa už Ľubo a Denisa tešia s krásnej dcérky, ktorá dostala meno Atlas.