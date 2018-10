Železnice nakúpia 25 nový elektrických vlakov: Väčšina sa zaplatí z európskych peňazí

Európska komisia po schválení financovania nákupu 25 nových elektrických vlakov pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) preplatí zo zdrojov Európskej únie 134,5 mil. eur, teda 85 % z celkových oprávnených výdavkov 158,35 mil. eur.

Zvyšné prostriedky predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Nové vlaky budú stáť celkovo 160 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (192 mil. eur vrátane DPH), dodá ich konzorcium spoločností Škoda Transportation, a. s., Plzeň a ŽOS Trnava, a. s.

Ako Ministerstvo dopravy a výstavby SR v utorok informovalo, nové vlakové súpravy pre regionálnu dopravu v Žilinskom kraji pribudnú postupne v rokoch 2019 - 2021. Premávať budú podľa ZSSK na tratiach Žilina - Trenčín, Horní Lideč - Púchov, Žilina - Čadca - Zwardoń a Žilina - Liptovský Mikuláš. "Nové vlaky, ktoré v posledných rokoch pribúdajú do slovenských regiónov, sú pre cestujúcich ďalším z argumentov, prečo nechať auto doma a cestovať do práce, či do školy verejnou dopravou. Je to správna cesta a som veľmi rád, že Európska komisia nám pomáha na našej ceste k ekologickejšej doprave," povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Na Slovensku vďaka fondom EÚ pribudlo v rokoch 2010 až 2015 sto nových a zmodernizovaných regionálnych vlakov. V súčasnom programovom období sú zatiaľ naplánované dva projekty obnovy vlakov, okrem 25 elektrických vlakov pre žilinský región aj 21 dieselových vlakov, ktoré budú premávať v okolí Zvolena a Banskej Bystrice.

Ministerstvo dopravy nedávno podpísalo so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na realizovanú modernizáciu trate medzi Púchovom a Považskou Teplou. "Ministerstvo dopravy schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 350 mil. eur a zaslalo tento železničný projekt na schválenie do Bruselu. Zazmluvnenie projektu v praxi znamená, že odteraz už bude možné refundovať stavebné práce z eurofondov, kým boli doteraz preplácané zo štátneho rozpočtu," uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Po zazmluvnení projektu modernizácie trate Púchov - Považská Teplá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zazmluvnenie prostriedkov v prioritnej osi modernizácia železníc a nákup vlakov vzrástlo na 77 %. Ďalších viac ako 330 mil. eur je pripravených na rozvoj železničnej dopravy v prioritnej osi mimo siete hlavných európskych koridorov. Celkovo je v uvedenom operačnom programe zazmluvnená polovica alokácie, teda 1,985 mld. eur.