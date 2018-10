Sara je krásna žena: Ľudia sa však za ňou na ulici otáčajú kvôli niečomu inému

Stotožnila sa so svojou inakosťou a teraz je z nej modelka.

Sara Meucci (28) z Talianska trpela od 12-tich rokov duševnou poruchou - trichotillomaniou, pri ktorej si ľudia najčastejšie zo stresu vytrhávajú vlasy, riasy či obočie.

Kvôli tejto chorobe postupne prišla o všetky svoje vlasy. "Zavinila som si to sama, no je to ako s každou inou duševnou chorobou, odohráva sa v hlave. Keď som si vlasy trhala, cítila som sa uvoľnená a pokojná," hovorí Sara. Na ulici sa stretávala so zvláštnymi pohľadmi ľudí a kritikou spoločnosti, ktorá neprijala jej plešatosť. Pýtali sa jej, či nemá rakovinu alebo netrpí vypadávaním vlasov - alopéciou. Boli v šoku, keď im povedala, že si vlasy vytrhala sama, píše dailymail.co.uk.

V súčasnosti pôsobí ako modelka a na Instagrame zverejňuje "nahé" fotky, a povzbudzuje ostatné ženy, ktorých trápi rovnaký problém.