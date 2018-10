Pribudnú Slovanu Bratislava noví súperi? KHL sa plánuje rozrásť o európske metropoly

Kontinentálna hokejová liga (KHL) by sa mohla rozrásť o kluby z Londýna a Paríža. V tom prípade by malo prísť aj k prerozdeleniu divízií.

V snahe zabrániť náročnému cestovaniu by klubom odpadli dlhé výjazdy, týka sa to najmä jediného slovenského zástupcu v súťaži Slovana Bratislava. Na tlačovej konferencii v Zürichu to uviedol viceprezident nadnárodnej súťaže Georgij Kobyljanskij.

V prebiehajúcom ročníku uvidia nadnárodnú súťaž diváci vo Viedni, kde sa predstaví bratislavský Slovan proti SKA Petrohrad a CSKA Moskva. Rovnaké tímy privíta v Zürichu aj Dinamo Riga. KHL chce však expandovať aj ďalej. "Najmä na Západe chceme otvoriť nový trh. Ak však máme mať nové kluby ako Paríž, Miláno, alebo Londýn, musíme ligu rozdeliť na tri nové skupiny. Tichomorskú divíziu, Uralskú divíziu a Západnú," uviedol Kobyljanskij pre portál hockeyfans.ch.

Tímy zo Západu a Tichomoria by hrali v sezóne iba v rámci svojej divízie a proti tímom z centrálnej Uralskej divízie. Tým by sa trasy ako medzi Bratislavou a ôsmimi časovými zónami vzdialeným Vladivostokom mali stať minulosťou.

Nové tímy by mali prísť do KHL čoskoro. "Miláno môže prísť, keď bude mať novú arénu. Londýn a Paríž sú v súčasnosti najhorúcejšími kandidátmi. Na rozdiel od krajín ako Švajčiarsko, Nemecko, alebo Švédsko, ktoré majú silné národné tímy, je v týchto krajinách mužstvo, ktoré môže obohatiť KHL," dodal Kobyljanskij a dodal: "V Paríži sme sa rozprávali s pánom Lucom Tardifom, prezidentom Francúzskej federácie ľadového hokeja. Hovorili sme aj s ministrami športu, ale pred dvoma týždňami došlo k zmene. V prvom rade potrebujeme dobrých investorov. Ale o slávnej aréne Bercy sme už hovorili. Sľúbili nám, že sa v nej môže odohrať 22 až 23 domácich zápasov. Zvyšných päť až osem by sa muselo hrať inde, napríklad v Marseille, alebo Chamonix."

Okrem Paríža sa hovorí aj o Londýne, kde sa rovnako už niekoľkokrát rokovalo. "Máme investorov, ale chceme robiť postupné kroky. Mali sme zlé skúsenosti s Levom v Prahe. Máme investorov z USA a Veľkej Británie pre tím v Londýne, chceme však finančné záruky. Teraz sa to zastavilo práve kvôli tomu," vysvetlil Kobyljanskij. Okrem Francúzska a Veľkej Británie sa nedávno v ruských médiách hovorilo aj o tíme zo Spojených arabských emirátov. Zakladateľ KHL Alexander Medvedev však tieto informácie označil za nie príliš vážne.