Najnovšia mašina na trase Bratislava - Praha: Takto sa ovláda super rušeň za 9 miliónov

To bude cestovanie! Jednou z najmodernejších lokomotív na Slovensku je Bombardier TRAXX od kanadského výrobcu. Rušňovodič a zároveň inštruktor Marek Ružička Novému Času prezradil, čím je tento supermoderný stroj výnimočný a zasvätil nás aj do jeho ovládania.

Najnovší rušeň Bombardier TRAXX predstavil RegioJet na svojom dni otvorených dverí. „Je to náš najnovší prírastok, používame ho približne 3 týždne, čomu zodpovedá aj stav najazdených kilometrov - 9 337 km,“ prezradil rušňovodič Marek Ružička, ktorý je aj inštruktorom riadenia rušňa. Svojej práci sa venuje už 12 rokov a je to aj jeho záľuba. „Každý z nás to má aj v srdci. Je to práca, ku ktorej musíte mať vrúcny vzťah,“ dodal s úsmevom.

Supermoderné rušne Bombardier vyrába kanadský výrobca. Dopravca sa pýši štyrmi takýmito kúskami. Jeden pritom stojí okolo 9 miliónov €. „Prioritne sa ich snažíme nasadzovať na trasu z Bratislavy do Prahy, keďže práve o túto trasu je zo strany cestujúcich obrovský záujem,“ vysvetlil Martin Žarnovický z RegioJetu. Okrem úplne nového rušňa plánuje súkromný dopravca dať v najbližšom čase do prevádzky aj 16 nových moderných vozňov s dotykovými obrazovkami. Každý z nich má kapacitu 80 cestujúcich a cena jedného je okolo milióna €.

Bombardier TRAXX

Maximálna rýchlosť: 160 km/h

160 km/h Hmotnosť : 84 ton

84 ton Dĺžka: 19 metrov

19 metrov Orientačná cena: 9 miliónov €

9 miliónov € Brzdná vzdialenosť pri rýchlosti 120 km/h: 1 000 metrov

Ovládanie Bombardieru TRAXX

Otvoriť galériu Ovládanie Bombardieru TRAXX. Zdroj: han

1. Jazdná páka: Rušňovodič ňou zadáva výkon, a teda rýchlosť lokomotívy.

2. Vlaková brzda: Dokáže zastaviť vlak znížením tlaku vzduchu v potrubí.

3. Brzda rušňa: Brzdí iba samotnú lokomotívu, nie vagóny.

4. Spínač zberačov: Zariadenie na streche mašiny zabezpečuje dodávku elektriny.

5. Spínač hlavného vypínača: Púšťa elektrickú energiu, pri poruche sa automaticky vypne.

6. Prevádzkový displej: Zobrazuje rýchlosť a prevádzkové dáta (číslo rušňovodiča a vlaku).

7. Technicko-diagnostický displej: Ukazuje nastavovacie prvky, zoznam porúch a diagnostiku.

8. Elektronický cestovný poriadok: Na Slovensku sa nevyužíva.

9. Núdzový vypínač: Slúži na núdzové zastavenie vlaku v nebezpečenstve.