Nevlastná sestra Meghan Markle už prekročila všetky hranice: Osobne dorazila do Londýna a...

Nevlastná sestra Meghan Markle Samantha pokračuje vo svojej snahe získať pozornosť.

Jej posledný výstrelok je po všetkom, čo sa stalo, trošku mimo. Spozorovali ju, ako sa snaží "dostať" do Kensingtonského paláca.

Na fotografiách zverejnených zahraničnými médiami je Samantha (ktorá má sklerózu multiplex) na invalidnom vozíku a muž, ktorý ju tlačil, drží list určený palácu. Za brány paláca sa však nedostala. 53-ročná Samantha neskôr na Twitteri napísala: "Každý by chcel rád vedieť, čo bolo v tom liste." Nezabudla pri tom na smajlíky, ktoré zahŕňali anjela a aj tváričku, ktorá posiela bozky.

Samantha je dcéra Meghaninho otca Thomasa (74) z prvého manželstva. Odkedy Meghan prvý raz vstúpila do paláca, nesprávala sa k nej najlepšie. Nakoniec ani ona, ani jej otec neboli pozvaní na svadbu. Neskôr Samantha priznala, že sa do Meghan až príliš navážala a že dosť ťažila z Meghaninej slávy.

"Pozrime sa na to, každý z nás potrebuje prežiť. A peniaze k tomu proste patria," povedala. Jedna z hviezd, ktorá s Meghan pracovala na sérii "Suits", predtým povedala, že Meghan so svojimi nevlastnými súrodencami nemá žiadny vzťah.

Samantha sa podľa People navážala do Meghan už od svadby, kedy svojho vlastného otca nepozvala na svadbu. "Takto mu preukazuješ úctu? Čo je veľa, to je veľa. Správaj sa ako človek, ako žena! Ak náš otec zomrie, tak si za to zodpovedaj ty, Meg!" napísala na Twitter. Medzitým sa za svoje správanie ospravedlnila. Podľa nej sa jednoducho rodina cíti ublížene. "Chcela by som, aby to bolo inak."

Reakcia paláca však na seba nedala dlho čakať. Zdroj pre Etonline povedal, ako na to zareagovala Meghan. "Palác to celé nechce nejako zvlášť rozmazávať, pretože to len pridáva olej do ohňa. Samantha sa len snaží upútať pozornosť. Meghan nie je v kontakte ani s ňou, ani so svojím otcom."

Bývalá hviezda seriálu "Suits" sa teraz sústredí hlavne na svoje povinnosti ako nová členka kráľovskej rodiny. "Meghan svoju novú úlohu miluje," povedal zdroj. "Berie ju veľmi vážne a má na pamäti, že teraz reprezentuje kráľovnú a kráľovskú rodinu a nechce urobiť krok vedľa. Taktiež rozumie tomu, aká dôležitá je Harryho úloha ako New Commonwealth Youth Ambassador a chce ho podporovať. Sú naozaj skvelý tím."