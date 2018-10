Michal (16) vynikal v športe, v momente sa mu zrútil svet: Peklo po skoku do bazéna!

Talentovaný športovec Michal (16), ktorý mal rozbehnutú dráhu úspešného futbalistu i futsalistu, leží už druhý mesiac nehybne na JIS-ke v žilinskej nemocnici.

Osudným sa mu stal horúci augustový deň, keď sa chcel osviežiť skokom do bazéna v záhrade. Žiaľ, skočil tak nešťastne, že hlavou narazil o hliníkový okraj bazéna, zlomil si väzy a len zázrakom sa neutopil. Z tohto nešťastia sa ťažko spamätáva celá rodina, v ktorej sa po rozvode o deti stará iba otec.

Mladík, ktorý leží po skoku do bazéna ochrnutý vo Fakultnej nemocnici v Žiline, nemôže dýchať ani hýbať rukami a nohami. „Som zúfalý, nemalo sa to stať,“ povedal nešťastný otec Pavol (45), ktorý by dal všetko za to, aby sa Miško postavil na nohy a urobil krok.

„Nikdy nebol nezodpovedný alebo hlúpy hazardér. Naopak, bol príkladný a dobre sa učil. Ten skok bola jeho prvá chyba v živote. Je to strašná nespravodlivosť, že za ňu takto kruto zaplatil,“ krúti hlavou Michalov otec.

Michal sa rozbehol, skočil do bazéna a urobil salto, lenže ako letel, v zlomku sekundy si nad bazénom uvedomil, že zrejme spadne mimo, tak sklonil hlavu. Žiaľ, narazil do hliníkového okraja bazéna a zlomil si väzy.

Zachránil ho mladší brat

Jeho bezvládne telo dopadlo do bazéna, no v nešťastí mal neuveriteľné šťastie – pred utopením ho zachránila duchaprítomnosť mladšieho brata Jakuba (9). „Hlavu mu vytiahol z vody a kričal na babku, ktorá v dome varila obed. Tá zalarmovala záchranku a on s plačom a v šoku držal bratovu hlavu nad vodou 11 minút, aby sa neutopil,“ opisuje dramatické chvíle otec rodiny.

Michala operovali v žilinskej nemocnici, a hoci mu dali titánový piaty krčný stavec, miechu má prerušenú na 90 percent. Jeho šance na to, že niekedy bude ešte chodiť, sú podľa lekárov desaťpercentné.

Pomôže špeciálna rehabilitácia?

Podľa lekárov síce nemá dobré prognózy, no nádej, že by mohol raz stáť, existuje. „Podľa odborného posudku, ktorý máme z Piešťan, je možné, že s rehabilitáciou môže urobiť pokroky. Som živnostník a driem od rána do noci, aby som na jeho liečbu zarobil, no asi to sám nedokážem utiahnuť,“ uviedol Pavol, ktorý pracuje ako strojár.

Michalovi bratia Pavol (24), Matej (18), Jakub (9) a sestra Lucia (25) začali zbierať peniaze na účet, aby mu dožičili potrebnú starostlivosť. Chcú mu pomôcť, aby sa opäť tešil zo života. Ich snom je, aby opäť hral futbal aj futsal, v ktorom dokonca reprezentoval Slovensko.

K situácii sa poisťovňa však nechcela vyjadriť. „V súlade s GDPR sa vyjadríme po tom, ako získame súhlas od poistenca alebo od ním splnomocnenej osoby na zverejnenie nášho stanoviska,“ povedala hovorkyňa VZP Viktória Vasilenková.