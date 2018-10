Herec Matúš Kvietik trpí v bolestiach: Vážne zdravotné problémy

Musí zatínať zuby! Herec Matúš Kvietik (26) hviezdi v markizáckom seriáli Sestričky ako záchranár Dano. Nemocničné prostredie mu však je dôverne známe nielen z televízneho scenára.

Umelec totiž veľmi dobre vie, aké je to byť pacientom, ktorého trápia veľké bolesti. Vnuk legendárneho herca Štefana Kvietika (84) Novému Času priznal, že neznesiteľné muky mu spôsobujú problémy s chrbticou.

Kvietik veľmi obdivuje lekárov a zdravotníkov, ktorí dennodenne ratujú ľudí. Vychádza pritom z vlastnej skúsenosti. „Mám problémy s chrbtom, takže veľakrát ma ,seklo‘. Naposledy sa mi to stalo predtým, ako sme začali nakrúcať Sestričky,“ prezradil Novému Času mladý herec, ktorého priviedli obrovské bolesti do nemocnice. „Keď som sa dostal na pohotovosť na Antolskú, uvedomil som si, že tým ľuďom robotu nezávidím, ale nesmierne ich obdivujem, že sa to rozhodli robiť,“ dodal Matúš, ktorý tak sníma klobúk pred lekármi a všetkými zdravotníkmi.

Podľa odborníčky by však ľudia s podobnými problémami mali dbať predovšetkým na prevenciu.vysvetlila internistka Etela Janeková. Sympatický predstaviteľ záchranára Dana by sa tak mal hýbať nielen pred televíznymi kamerami.

Cvičením proti bolestiam

Etela Janeková, internistka

Aby nedošlo k bolestiam chrbta, treba cvičením posilňovať chrbtové svalstvo. Pri jeho ochabnutí môže dôjsť k vysunutiu platničky, ktorá ak zatlačí na korene vychádzajúce z miechy, vzniká bolesť.

Treba cvičiť, lebo inak dochádza k vysychaniu platničiek, ktoré sa stenčia, stavce sa k sebe priblížia a aj vtedy môže dôjsť k bolestiam. Ľudské telo je určené na pohyb, nie na to, aby sme desať hodín denne sedeli za počítačom.