Ján Kocian sa chystá viesť futbalovú reprezentáciu, kde sa nehrá ani liga: V Jemene je vojna, tím zložím v cudzine

Nie, nezbláznil som sa! To odkazuje futbalový tréner Ján Kocian (60) tým, ktorí pochybujú o jeho úmysle viesť reprezentáciu Jemenu. Krajinu na Arabskom polostrove takmer s 30 miliónmi obyvateľov, v ktorej už tri roky zúri občianska vojna.

Zmluvu má Kocian na stole. K podpisu zatiaľ neprišlo. Má platiť od polovice októbra.

Jemen sa kvalifikoval na januárové majstrovstvá Ázie a akútne hľadal európskeho trénera. „Do krajiny určite nevkročím. V zmluve stojí, že všetky sústredenia budú v Katare, Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch. Kontrakt znie na pol roka. Po šampionáte sa rozhodneme, či budeme v spolupráci pokračovať,“ vysvetlil pre Nový Čas rodák zo Zlatých Moraviec.

Pôjde do neznáma, ale nie bez informácií. Má ich od svojich kolegov. „Pred tromi rokmi tam trénovali Čech Miroslav Soukup spolu so slovenským asistentom Andrejom Kostolanským. Odvtedy sa situácia v Jemene zmenila. Po vypuknutí občianskej vojny zrušili ligovú súťaž. Hráči odišli do zahraničia. Väčšinou do arabských krajín. Devätnásť z nich bude tvoriť základ kádra, ostatných doplníme z tímu do 23 rokov.“

Kocian netuší, aká bude kvalita hráčov. V skupine ich čaká Irán, Irak a Vietnam. „Veľmi ťažkí súperi. Pri mojom rozhodovaní zavážila práve účasť na tomto podujatí. Bol som na majstrovstvách sveta ako hráč, teraz si to vyskúšam z trénerskej lavičky. Teším sa.“ Na náboženské špecifiká je pripravený. „Jemenčania nie sú až takí ortodoxní ako v susednej Saudskej Arábii. Niektorým veciam sa však treba prispôsobiť. Napríklad, kedy naplánovať tréning, aby sa hráči práve nemodlili.“

Kocian už raz viedol reprezentáciu – slovenskú. V rokoch 2006 – 2008. „Mal som vtedy čas i priestor na budovanie mužstva. Zapracoval som do kádra Hamšíka, Pekaríka, Hubočana či Nemca. Teraz stojí predo mnou úplne iná úloha. Dostanem hotový tím. Bez dlhšieho sledovania. Počas kempov sa zameriam na štýl a systém hry i taktickú pripravenosť. Väčšina hráčov pôsobí v arabských krajinách, takže angličtinu nemajú v krvi. V tomto smere mi pomôžu moji jemenskí asistenti.“

TRÉNERSKÉ ZASTÁVKY JÁNA KOCIANA

1993 – 1995: SR (asistent)

1996 – 1997: Dukla B. Bystrica

1997 – 1998: Petra Drnovice

1998 – 1999: 1. FC Košice

1999 – 2002: 1. FC Kolín (asistent)

2002 – 2004: Frankfurt (asistent)

2005: Rot Weiss Essen

2005 – 2006: Siegen

2006 – 2008: Slovensko

2008 – 2009: Rakúsko (asistent)

2011: Jiangsu Sainty (Čína)

2011 – 2012: South China (Hongkong)

2013 – 2014: Ruch Chorzow

2014 – 2015: Pogoň Štetín

2016 – 2017: Bielsko-Biala