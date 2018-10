Srdcervúce priznanie Petra Sagana po rozchode s manželkou: Strach o syna!

Jeho život nie je dokonalý! Slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan (28) prezradil, že po rozchode s manželkou Katkou (31) momentálne neprežíva stopercentnú radosť zo života.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Nad vodou ho drží malý synček Marlon, ktorý onedlho oslávi jeden rok. Peťo však má o neho neustále strach.

V otvorenom rozhovore pre holandský portál NRC prezradil, že vychovávať vlastné dieťa v súčasnosti nie je vôbec jednoduché, ale naznačil aj to, že minulosť s Katkou už nerieši a rád by túto kapitolu konečne uzavrel.

Peter Sagan neprestáva prekvapovať: Slovenský cyklista zvažuje tento krok

Svedčí o tom jeho odpoveď na otázku, čo by si so sebou zobral na opustený ostrov. „Predovšetkým by tam mala byť so mnou krásna žena! Nie, päť krásnych žien! Museli by ma však poslúchať a mali by sa radšej hádať medzi sebou ako so mnou,“ odpovedal bez okolkov Sagan. Následne však pri otázke o tom, čo by si najviac prial v živote, zvážnel.

„Snívam o tom, že môj syn Marlon bude vyrastať v bezpečnom prostredí. Vychovávať dieťa, aby z neho vyrástlo niečo dobré, je mimoriadne náročné pre všetkých ľudí. S pribúdajúcim časom sa veci iba zhoršujú. Máme okolo seba príliš veľa modernej technológie, všetkých ľudí, ktorí sú medzi sebou v neustálom spojení. Svet je potom jeden veľký bordel. Myslím si, že ak budem s Marlonom tráviť dostatok času, tak to bude fajn,“ želá si trojnásobný majster sveta.

„Predovšetkým chcem, aby bol šťastný, aby sám našiel svoju cestu v živote a robil to, čo ho baví. Mám z toho trochu strach, bude to náročné. Keď si predstavím všetky hrozby, ktoré číhajú na internete, drogy alebo veľa ďalších sra*iek,“ priostril v slovníku Sagan. „Ak by som mal momentálne zhodnotiť svoj život na stupnici od 1 do 10, tak by som povedal, že sa nachádzam na čísle 8,9. Život nie je dokonalý. Myslím si, že to ani nie je možné. Ale sme tu na tomto svete a musíme sa snažiť z neho vyťažiť čo najviac,“ uzavrel filozof Sagan.