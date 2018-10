Speváčka Tina Turner sa vydávala ako 22-ročná: Z priebehu svadobnej noci budete zhrození

Americká hudobná legenda prehovorila o tom, čo sa dialo počas jej svadobnej noci.

V deň, keď si 22-ročná Tina Turner brala hudobníka Ikea Turnera, bola nútená sledovať v nevestinci živú sexuálnu šou. ,,Ten zážitok bol tak znepokojujúci... Potlačila som ho a vyškrtla ho," uviedla svetoznáma speváčka v rozhovore pre britský denník Mail on Sunday.

Tina Turner denníku povedala, že sa bála Ikeovu žiadosť o ruku odmietnuť. Ike bol o sedem rokov starší, objavil ju a urobil z nej speváčku svojej skupiny Kings of Rhythm. Žiadnu úžasnú svadbu ale nemali. Ike ju naložil do auta a odviezol z Kalifornie cez hranicu s Mexikom do Tijuany, spomína speváčka. Potom to bolo horšie, deň ukončila v slzách na sexuálnej šou. ,,Ľudia si nevedia predstaviť, aký muž to bol - človek, ktorý vezme svoju zbrusu novú ženu na živé pornografické vystúpenie hneď po sobáši," povedala.



Na hudobnom poli sa páru darilo, v 60. a začiatkom 70. rokov spievali jeden hit za druhým, v roku 1972 získali spoločne Grammy za pieseň Proud Mary a v roku 1991 boli Turnerovci uvedení do rokenrolovej siene slávy. Rozviedli sa v roku 1978. Po úspešnej hudobnej kariére Ike Turner prepadol v 80. rokoch drogám a alkoholu, zomrel v roku 2007 vo veku 76 rokov.



V autobiografii Ja, Tina z roku 1986 Tina odhalila, že ju Ike fyzicky zneužíval celú dobu ich manželstva. Čiastočne to uznal aj on, keď vo svojej autobiografii napísal: ,,Iste, udrel som ju. Niekoľkokrát som ju bez rozmýšľania zrazil k zemi. Nikdy som ju ale nebil". Dnes žije 78-ročná legenda vo Švajčiarsku s hudobným producentom Edwinom Bachom, za ktorého sa vydala v roku 2013.