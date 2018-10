Dojemná dohra: Thajčania zachránení z jaskyne si zahrali na legendárnom štadióne

Dvanásť thajských chlapcov a ich tréner, ktorých v júli zachránili zo zatopenej jaskyne, si zahrali futbal na slávnom štadióne Monumental argentínskeho veľkoklubu River Plate.

V Buenos Aires sa tiež zúčastnili na slávnostnom otvorení olympijských hier mládeže. Thajský tím "Divočáci", ktorý tvoria chlapci vo veku 11 až 16 rokov, si na Monumental zahral proti miestnemu tímu do 13 rokov. Zápas, do ktorého mladí Thajčania nastúpili v dresoch River Plate, skončil remízou 3:3.



"Je to úžasný moment, pretože chlapci si prešli naozaj ťažkými chvíľami. Sme veľmi radi, že sme im mohli ponúknuť odohratie zápasu. Venovali sme im kompletné vybavenie, dnes boli aj oni hráči River Plate," uviedol prezident slávneho argentínskeho klubu Rodolfo D'Onofrio .



Mladí futbalisti a ich dvadsaťpäťročný tréner uviazli v júni v jaskynnom komplexe v Thajsku, kde ich v podzemí uväznila stúpajúca voda. Po dvoch týždňoch boli počas trojdňovej záchrannej akcie zachránení a získali si pozornosť celého sveta.



Napríklad francúzsky futbalista Paul Pogba im venoval víťazstvo nad Belgickom v semifinále majstrovstiev sveta a šéf FIFA Gianni Infantino ich pozval na vyhlásenie najlepších futbalistov sveta do Londýna.