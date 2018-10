James Rodriguez z Bayernu balí jednu sexicu za druhou: Toto je jeho najnovší objav!

Karta mu ide lepšie v láske ako v hre! Platí to pre kolumbijskú hviezdu v službách Bayernu Mníchov Jamesa Rodrigueza (27).

S futbalom sa trápi, viac sedí na striedačke ako hrá, za to balí jednu krajšiu babu za druhou. Jeho najnovším objavom podľa nemeckých médií je modelka a podnikateľka Venezuelčanka Shannon De Lima (30).

A jedným dychom treba dodať, že aj ex-manželka svetoznámeho amerického speváka Marca Anthonyho (50), po boku ktorého do minulého roka nahradila ešte slávnejšiu Jennifer Lopez (49). Už len to stačí na to, aby bolo jasné, že to musí byť sexica ako hrom! Pri pohľade na jej fotografie, ktorých sú plné sociálne siete, mnohí najmä páni zblednú od závisti...

Treba dodať, že aj Kolumbijčan, ktorý bol najlepším strelcom MS 2014 v Brazílii, má za sebou rozvod. Vlani v lete sa definitívne rozišiel s prvou láskou, volejbalistkou a sestrou reprezentačného spoluhráča Davida Ospinu Danielou.

James Rodriguez zažiaril pred štyrmi rokmi v Brazílii, prestúpil do Realu Madrid, kde sa však nedokázal presadiť. S odôvodnením, že potrebuje zmenu prešiel do Bayernu Mníchov, kde sa mu však tiež nie a nie dariť...

Párik má vraj za sebou spoločnú dovolenku v Izraeli, ako aj spoločný pobyt na Oktoberfeste, ktorý je pre futbalistov Bayernu a ich sexi polovičky povinnou jazdou.