Brutálna vražda bulharskej novinárky († 30): Nové informácie z vyšetrovania

Výbor na ochranu novinárov (VON) so sídlom v New Yorku v reakcii na vraždu bulharskej novinárky Viktorije Marinovovej vyjadril šok a vyzval bulharské úrady, aby tento zločin dôkladne vyšetrili a poskytli kolegom zavraždenej ochranu.

Vraždou bulharskej novinárky je zdesená aj organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), ako aj predstaviteľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre slobodu médií Harlem Désir i jednotliví novinári na sociálnych sieťach.

Nemenovaný novinár z regionálnej televízie TVN Ruse, kde zavraždená pracovala ako šéfka administratívneho úseku, uviedol, že novinári z televízie síce nedostávali žiadne vyhrážky, ale niektorí z nich sa obávali o svoju bezpečnosť.

Redaktorku († 30) pred vraždou znásilnili a zbili: Šokujúce tvrdenie miestnych médií

Marinovová v televízii TVN Ruse moderovala aj politickú tolkšou. Do vydania z 30. septembra pozvala do štúdia na rozhovor dvoch známych investigatívnych novinárov - Bulhara Dimitara Stojanova z portálu Bivol.bg a Rumuna Attilu Bira, venujúcich sa podozreniam o zneužívaní eurofondov, do ktorého sú údajne zapletení miestni podnikatelia a poslanci.

Oboch novinárov nedávno v Bulharsku zadržali, keď spoločne vyšetrovali okolnosti zničenia dokumentov, ktoré mali dokazovať spojitosť bulharskej stavebnej spoločnosti GP s manipuláciou tendrov EÚ.

Spoluzakladateľ portálu Bivol.bg Asen Jordanov sa pre západné médiá vyjadril, že má dôveryhodné informácie, že novinárom z redakcie jeho portálu kvôli ich pátraniu hrozí nebezpečenstvo.

Smrť Viktorije, "brutálny spôsob, akým bola zavraždená, bola popravou spáchanou na výstrahu," uviedol Jordanov.

Podľa poslednej správy RSF sú investigatívni novinári v Bulharsku vystavovaní mnohým formám nátlaku a zastrašovania, ktoré na nich vyvíjajú oligarchovia s monopolom na kontrolu médií a úradníci podozriví z korupcie alebo kontaktov s organizovaným zločinom.

Podľa Združenia európskych novinárov sídliaceho v Bulharsku sú novinári z regionálnych a miestnych médií obzvlášť ohrození.

Bulharsko sa tento rok prepadlo na 111. miesto v globálnom rebríčku slobody médií, ktorý zostavuje medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc. Ide o najhoršie miesto spomedzi krajín EÚ.

Bulharský premiér Bojko Borisov ubezpečil verejnosť, že po zaistení dôkazov je objasnenie tohto trestného činu "len otázkou času".

Obnažené telo novinárky sa našlo v sobotu popoludní v Ruse: bolo ukryté v kríkoch na ťažko prístupnom mieste neďaleko Dunaja. Podľa bulharskej polície bola Marinovová pred vraždou znásilnená a zbitá. Telo obete našiel náhodný okoloidúci, ktorý privolal políciu. Príbuzní novinárku identifikovali po niekoľkých hodinách.

Smrť podľa predbežných zistení nastala v dôsledku úderov do hlavy a udusenia.

Zdroje blízke vyšetrovaniu medzičasom informovali, že polícia má pochybnosti o spojitosti vraždy a novinárskej profesie obete. Z miesta činu totiž podľa miestnej prokuratúry zmizli novinárkin mobilný telefón, kľúče od jej auta, okuliare, ako aj časť oblečenia. K zločinu podľa všetkého došlo za bieleho dňa.

Vyšetrovatelia však podľa miestnych médií preverujú všetky možné motívy.