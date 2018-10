Dara a Rytmus by dnes oslávili výročie, speváčka sa vypísala z pocitov: Skryté varovanie Jasmine?

Vzťah Dary Rolins a Patrika Rytmusa Vrbovského stroskotal na začiatku tohto roka.

Dozvuky ich rozchodu však stále rezonujú, keďže reper, ktorý už má novú priateľku, robí jeden zarážajúci krok za druhým. Nielenže vymazal zo sociálnych sietí fotografie so speváčkou, s ktorou tvoril pár 7 rokov. Nasledoval ďalší demonštratívny krok, keď z obehu stiahol skladbu 8. október, ktorú Dare narepoval na prvé výročie vzťahu.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Dnes je práve 8. október a speváčka sa na Instagrame vypísala z pocitov. ,,8. október bol, JE a vždy aj bude. A nech sú dnes karty rozdané akokoľvek, viem, že tomu dátumu a pesničke venujem vždy zvýšenú pozornosť. Na ten pocit, keď som si ju prvýkrát pustila nechcem zabudnúť. Aj vďaka týmto emóciám viem, čo znamená milovať," píše Dara pri fotke, na ktorej si dávajú s reperom bozk. ,,To, že okrem mojich fotiek vymazal Patrik zo svojho youtubového kanálu aj túto pesničku, je vlastne ďalším dôkazom, ako veľmi su ľudia odlišní uz v tých základných, životných princípoch. Ak by som poprela minulosť, svoje emócie, lásky, popriem seba a každé slovo, ktoré som kedy vypustila z pusy. A bála by som sa, že aj všetky ďalšie vyznania a sľuby, ktoré vypustím a dám komukoľvek inému, stratia tým pádom na váhe,“ napísala slová, ktoré sú zjavne venované Rytmusovi. Ten už plánuje budúcnosť s moderátorkou Jasminou Alagič.

,,Nehľadajte v mojich úvahách ľútosť ani patetickú nostalgiu, usmievala som sa vtedy, usmievam sa aj teraz, pretože 8. október sa nedá vymazať ZO MŇA. Nepíšem to preto, aby sa tu teraz v komentároch komukoľvek nakladalo. Patrika mam odhliadnuc od všetkého stále rada. Bola som to ja, kto s nim žil, takže som tým pádom JEDINÁ kto sa môže eventuálne sťažovať,“ myslí si. ,,Nepotrebujem ani poľutovať, ani utvrdzovať v tom, že sme sa k sebe aj tak nehodili. Hodili. A vo svojej dobe - lebo KAŽDÝ vzťah ma “svoju dobu”, to všetko malo svoje kúzlo. A dôkazom toho je aj pesnička 8. OKTÓBER,“ odkazuje Dara na už vymazanú skladbu.