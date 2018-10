Cinkotov otec Dušan († 67) prehral boj s rakovinou: Otvorená spoveď herca o trápení

Slová plné bolesti! Dušan Cinkota v sobotu navždy stratil človeka, ktorý bol pre neho stelesnením čestnosti. Hercov otec Dušan († 67) prehral svoj osudový boj s rakovinou len týždeň po tom, ako sa dozvedel správu, na ktorú s vypätím všetkých síl čakal.

Narodenie vnúčika Olega, ktorého priviedla na svet umelcova manželka Zuzka (32), mu vyčarovalo jeden z posledných úsmevov na tvári. Vziať do náručia ho už, bohužiaľ, nestihol. Zarmútený Cinkota verí, že jeho syn má teraz o jedného ochrancu s krídlami viac. Hercov otec Dušan († 67) naposledy vydýchol v sobotu popoludní. „Ocko nás opustil. Statočne bojoval niekoľko rokov s viacerými typmi rakoviny,“ potvrdil Novému Času zronený Cinkota.

Zubatá tak zaklopala na dvere len týždeň po tom, ako im do rodiny pribudol nový člen. Dušanovi a jeho manželke Zuzke sa totiž narodil synček Oleg, a jeho ubolenému dedkovi na smrteľnej posteli sa tým splnil sen. „Chcel sa toho dožiť. Bol som za ním na izbe každý deň a ukazoval som mu fotky nášho malého. Veľmi sa z neho tešil. Bohužiaľ, už nebolo možné, aby ho videl naživo,“ povedal zlomeným hlasom Cinki.

„Hovoril mi, že starobu si predstavoval úplne inak. Určite mal veľa plánov so svojimi vnúčatami, aj moja sestra má dieťatko. Môj synček má teraz svojho ďalšieho anjela strážneho. Bude naňho zhora dozerať,“ vyhlásil umelec, ktorý svojho milovaného rodiča vypraví na poslednú cestu.

„Predpokladám, že rozlúčka bude v stredu v krematóriu v Banskej Bystrici - Kremničke. Ešte to riešim. Ocko ale nebude spopolnený, to si neželal, takže jeho ostatky prevezú do obce Suché Brezovo, odkiaľ pochádzal. Tam ho pochováme. Mamka s tým už súhlasila,“ uviedol Dušan, ktorý sa spolu so sestrou a celou rodinou snaží byť pani Cinkotovej oporou. „Mamina povedala, že polovica z nej odišla. Prežili spolu takmer 50 rokov,“ dodal.

Rozprávali sa očami

Herec smutnej správe stále nedokáže uveriť. „On už bol dlhšie hospitalizovaný. Ten boj bol dopredu prehratý. Pred tromi týž­dňami som si ho vzal domov, ale po pár dňoch ho odviezli späť do nemocnice. Človek sa na odchod svojho blízkeho nevie pripraviť, hoci som to kdesi v kútiku duše očakával a vedel som, že to príde, tak napriek tomu to tak strašne bolí,“ priznal nám umelec, ktorý sa v lete podmienečne vrátil z väzenia a odvtedy sa snažil byť tatkovi nablízku.

„Videli sme sa dosť často, teraz každý deň. Vždy vedel, ako sa má zachovať, ako človeka pracujúceho s peniazmi ho nikdy nezlákal svet podvodov a s mamkou vždy žili z toho, na čo si slušne zarobili,“ vyratúva Cinki. „On nebol človek veľkých rečí, hovoril málo, ale keď už, tak jeho slová mali veľkú váhu a múdrosť. My sme sa rozprávali očami,“ dodal.