Ingrid bojuje s úradmi o opatrovateľský príspevok: Na chorého syna nedostávam ani cent!

Už vyše roka bojuje s úradmi! Ingrid (53) zobrali opatrovateľský príspevok na syna Petra (16), hoci je mentálne zaostalý a okrem ďalších diagnóz mu zistili aj sklerózu multiplex.

Práve kvôli nej matka požiadala o financie na pohonné hmoty. Nielenže neuspela, zobrali jej dokonca aj peniaze za opatrovanie. Rodina je už zúfalá, každý deň je pre nich doslova bojom o prežitie. Peter (16) má od narodenia mozgovú obrnu a je mentálne zaostalý. Jeho stav sa zhoršil minulý rok, keď mu diagnostikovali sklerózu multiplex.

„Kvôli tomu sme museli často chodiť do Bratislavy k lekárom,“ vysvetľuje s plačom Ingrid. Rodine pribúdali výdavky a tak požiadala o príspevok na pohonné hmoty. A to asi nemala robiť. „Nielenže mi ho neschválili, ale zobrali mi ešte aj opatrovateľský príspevok. Od mája minulého roka nedostávam na Peťka ani cent, hoci som sa už dva razy odvolala,“ ukazuje papiere nešťastná matka, ktorá dovtedy dostávala aspoň 297 eur a teraz nemá vôbec nič.

Rodina tak musí doslova živoriť. Podľa lekára Peťko vyzrel Správy lekárov však hovoria jasnou rečou. Opatrovanie už vraj nepotrebuje. „Nemá v oblasti sebaobsluhy sociálne dôsledky. Je schopný sa sám najesť, napiť,“ píše sa v rozhodnutí s tým, že chlapec sám chodí. Podľa mamy však nie je schopný samostatného života, hoci chodí na 4 hodiny denne do školy.

„Tu je vysvedčenie, za školský rok má vynechaných 444 hodín len kvôli chorobám,“ ukazuje Ingrid. Rodina žije len z manželovho príjmu 450 eur, a hoci písali odvolania, neuspeli. „Môj syn ma potrebuje, tento štát to však nezaujíma, radšej z nás urobia žobrákov. Keby som mala na právnika, tak by som to určite riešila cez neho, už neviem ako ďalej,“ dodáva.

Z čoho musí rodina vyžiť

Príjem: 450 eur

Výdavky

Nájomné: 160 eur

Splátka dlhu na nájomnom: 40 eur

Elektrina: 27 eur

Stravné v škole: 22 eur

Spolu: 249 eur

Zostatok: 201 eur

