Herečka Švidraňová so štvormesačným synčekom: Odchod za frajerom!

Odlet do Anglicka! Speváčka Barbora Švidraňová je od polovice mája mamičkou synčeka Gabriela, ktorého má s talianskym priateľom Francescom Mendoliom.

Muzikantský párik však žije pomerne kočovný život a bubeník trávi väčšinu času v Londýne. A práve tam sa červenovláska už v piatok vybrala, aby strávila čas s otcom svojho dieťaťa. Všetci sú teraz spolu ako šťastná rodina. Švidraňová si už viac ako štyri mesiace užíva príjemné materské povinnosti, keď svoj čas venuje najmä synčekovi Gabrielovi.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Veľkou pomocou pre speváčku je najmä rodina, lebo jej priateľ a otec malého Gabriela Francesco sa kvôli práci zdržuje najmä v Londýne. Barbora sa však rozhodla vycestovať za svojou láskou. V piatok si zbalila svoje veci a aj s chlapčekom odletela do Anglicka. „Bude to taký polopracovný, polosúkromný výlet. Gabriel tam má aj krstných rodičov, takže navštívime všetkých,“ prezradila Novému Času Švidraňová.

Okrem toho, že spolu trojica strávi nejaký čas konečne ako rodina, sa však Barbora zameria aj na synovu budúcnosť. „Jedna naša banka má nový produkt šetrenia na vysokú školu pre deti. Idem teda na prieskum, kde by teoreticky mohol Gabriel študovať, keď bude veľký,“ dodala muzikantka, ktorá nevylúčila, že by svoj výlet zakončili aj so synom v Taliansku.

Franceskovi rodičia totiž vnúčika ešte stále nevideli a radosť im robia len videohovory alebo fotografie. „Uvidíme, ako to bude s časom, ale plánujeme čoskoro ísť aj tam. Gabriela videli len cez skype, ale stále komunikujeme, ako sa len dá,“ vysvetlila nedávno rusovláska.