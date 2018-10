Smrť novinára Kuciaka a jej vyšetrovanie rezonuje v spoločnosti: Ako deťom vysvetliť vraždu?

Vyšetrovanie smrti novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej rezonujú v našej spoločnosti ostatné dni veľmi intenzívne. Spomínajú a rozoberajú sa v každom médiu, ľudia sa o tejto téme rozprávajú v súkromí medzi sebou, zaznievajú volania po spravodlivosti a potrestaní vinníkov.

Je takmer nemožné, aby informácie nepočuli a nevnímali aj deti. Ako im ale celú situáciu okolo vyšetrovania vraždy vysvetľovať ? Nový Čas sa opýtal odborníkov. Deti, v závislosti od veku a podania, môžu informácie a rozhovory o vražde vyhodnotiť rôzne. Môžu sa cítiť zmätene, alebo sa začať báť.

Alebo to úplne ignorovať. Za bežných okolností, kedy nie je dôvod, aby dieťa slovo vražda vôbec počulo, by sme túto tému vôbec nemali otvárať. To však v súčasnosti nie je veľmi možné, pretože informácie odznievajú na každom kroku. Pri vysvetľovaní by sme mali brať do úvahy vek dieťaťa.

Predškoláci: Počkajte si na otázku

Svet detí v predškolskom veku je tvorený takmer výlučne z hovoreného slova. Akúkoľvek novú informáciu môžu dostať len od rodiny alebo v škôlke. „V predškolskom veku treba počkať, či sa dieťa opýta, alebo tému otvoriť, ak sa rodiny udalosť priamo dotkne, “ radí špeciálna pedagogička Soňa Pekarovičová z CentrumDys.

Ako s ním hovoriť?

Vysvetlite, len keď sa dieťa opýta

Odpoveď musí byť vecná a jednoduchá

Dieťa upokojte, ak sa spýta, či to hrozí aj jemu a vám

Stačia jedoduché vety, ako „ja nerobím takú prácu,“ alebo „deťom sa niečo také nemôže stať“



Pozor!

Malé dieťa má tendenciu vracať sa k témam opakovane. Odpovedajte trpezlivo, je to spôsob, akým sa vyrovnávajú so situáciou a spracovávajú fakty.

Pri školákoch: Naznačte morálne aspekty

Staršie deti už viac vnímajú a rozumejú tomu, čo počuli v správach. Informácie získavajú z rôznych a najmä rôzne kvalitných zdrojov, ako sú kamaráti a internet. Ak sa dieťa neopýta, môžeme mať podozrenie, ale nie istotu, že niečo začuli. „Vtedy je dobré v prvom rade zistiť, aké majú informácie a čo si o nich myslia,“ pokračuje Soňa Pekarovičová.

Ako s nimi hovoriť?

Stačí jednoduchá otázka. Z odpovede možno vyplynie, že ho to nezaujalo a vtedy nie je nutné tému ďalej rozvíjať.

Možno však zaujalo a začne sa pýtať.

V závislosti od veku by ste okrem odpovedí mali naznačiť aj morálne aspekty tohto činu - Vyzdvihnite Kuciakovu prácu, odvahu bojovať za pravdu a to, že jeho vrahovia su zlí.

Dieťa si môže niektoré informácie zle vysvetliť a začať vraždu vnímať ako reálnu a blízku hrozbu. Pokúste sa dostatočne vysvetliť, že hoci sa niečo také stalo, žijeme v krajine, kde je to naozaj výnimka.

Adolescenti: Pýtajte sa na názor

Starších detí sa skúste opýtať, či zachytili tému vraždy novinára, alebo čo si o tom myslia. Prípadne, čo si o tom myslí ich okolie a aké počuli názory. V dobe internetu je ťažké ustrážiť, aké zdroje dieťa číta, alebo koho sleduje na YouTube a Instagrame. Influenceri majú obrovský vplyv na vyvíjajúce sa názory mladých ľudí a nie vždy sú vhodným vzorom.

Ako s nimi hovoriť?