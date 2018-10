Bývalý šampión UFC o Nurmagomedovi: Zakážte mu vrátiť sa do USA!

Bývalý šampión UFC Michal Bisping (39) sa po zápase Rusa Khabiba Nurmagomedova s Conorom McGregorom vyjadril, že Nurmagomedov je kriminálnik a takí ľudia nemajú v USA čo robiť.

Bisping, ktorý bol na zápase ako člen televízneho štábu sa vyjadril, že udalosti, ktoré sa odohrali po zápase, by mali mať hneď niekoľko dôsledkov.

,,Nurmagomedov a členovia jeho tímu by sa mali spovedať pred súdom, pretože to, čo spravili, je zločin," uviedol bývalý šampión v strednej váhe. To by však ako trest nemalo byť všetko. Bisping si myslí, že Rus by už nikdy nemal dostať víza potrebné pre vstup na pôdu spojených štátov amerických. ,,Ako kriminálnik by už nikdy nedostal víza a nikdy by sa nemohol vrátiť do USA."

Túto možnosť nevylúčil ani súčasný prezident UFC Dana White. ,,Či Khabib a jeho tím dostanú ešte niekedy víza? On ešte ani netuší, aké dôsledky bude mať to, čo spravili. Len boh vie, čo s ním teraz komisia štátu Nevada urobí."