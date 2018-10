Smutná bilancia zo zápasu našej ligy: Iba 5 Slovákov v základných zostavách!

Prekvapivá remíza sa zrodila v sobotňajšom zápase 11. kola Fortuna ligy medzi futbalistami Slovana Bratislava a FK Senica.

V základnej jedenástke sa na začiatku zápasu objavilo na ihrisku dohromady iba päť slovenských hráčov.

Vedúci tím futbalovej Fortuna ligy Slovan Bratislava nedokázal na domácej pôde vybojovať piaty ligový triumf za sebou. Belasí tak dali šancu konkurentom bodovo sa na nich v tabuľke dotiahnuť. Slovanisti nastúpili v úplne rovnakej základnej zostave ako pred týždňom vo víťaznom derby s Trnavou. V praxi to znamená, že sa v belasom drese predstavili iba dvaja Slováci – brankár Dominik Greif (21) a obranca Kornel Saláta (33). Senica na tom nebola o nič lepšie. V základnej zostave sa objavili iba traja Slováci – Juraj Kotula (23), Erik Otrísal (22) a Lukáš Kučera.

Senica sa už v 7. minúte prekvapujúco ujala vedenia, keď po Petschiho vysunutí premenil Castaneda sólový nájazd na Greifa. Slovan chcel rýchlo odpovedať, šance Bajriča, Dražiča ani najlepšieho ligového strelca Šporara však vyrovnanie nepriniesli. Senica bola pod sústavným tlakom, Slovan obliehal pokutové územie súpera, no v koncovke boli jeho hráči unáhlení a nepresní. Záhoráci v 54. minúte šokujúco udreli znova po tom, ako Asman tvrdou strelou nedal šancu Greifovi. So Slovanom to vyzeralo zle-nedobre, ale iba pár minút.

Tŕň z päty vytrhol favoritovi pohotový Moha, ktorý sa dvoma „zlepenými“ gólmi postaral o vyrovnanie. Slovanu zostával ešte dostatok času na obrat skóre, lenže sa vrátil do prvopolčasových koľají a utápal sa v nepresnostiach. V nadstavenom čase Holman obtrel loptu po priamom kope o konštrukciu brány a Slovan tak doma nečakane stratil body.

Základná jedenástka Slovana:

Dominik Greif (21) - Slovensko

Mitch Apau (28) - Holandsko

Kornel Saláta (33) - Slovensko

Kenan Bajrić (23) - Slovinsko

Arťom Suchockij (25) - Ukrajina

Joeri de Kamps (26) - Holandsko

Aleksandar Čavrić (24) - Chorvátsko

Nono (25) - Španielsko

Dejan Dražić (23) - Srbsko

Moha (25) - Maroko

Andraž Šporar (24) - Slovinsko

Základná jedenástka Senice:

Federico Taborda (29) - Argentína

Juraj Kotula (23) - Slovensko

Kay (30) - Kapverdy

Erik Otrísal (22) - Slovensko

Lukáš Kučera (18) - Slovensko

Zezinho (26) - Guinea-Bissau

Jean Deretti (25) - Brazília

Sacha Petshi (26) - Francúzsko

Patrick Asmah (22) - Ghana

Désiré Segbé Azankpo (25) - Benin (Afrika)

Frank Castañeda (24) - Kolumbia