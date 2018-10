Smrť belgického cyklistu: Zomrel pri sledovaní TV v náručí svojej priateľky

Šokujúca správa prišla z Belgicka. Na zástavu srdca zomrel mladý belgický cyklista. V 23 rokoch skonal doma pred televízorom Jimmy Duquennoy z druhodivízneho tímu Aqua Protect Veranclassic.

V jeho farbách mal v nedeľu štartovať na jesennej klasike Paríž - Tours.

Mladý pretekár vraj prišiel v piatok podvečer domov z tréningu v dobrej nálade. Vtipkoval a tešil sa na nedeľné preteky, ako si bez tlaku na výsledok schuti zajazdí. „Rozprávali sme sa, dívali na televíziu. Ja som odskočila do kuchyne a spozornela som až na to, keď mi prestal odpovedať. To nebývalo jeho zvykom. Skôr bol špecialistom na skákanie do reči,“ prezradila Sally v šoku belgickým médiám. Okamžite mu vraj poskytla prvú pomoc, volala lekárku, ale bolo neskoro.

„Bol v pohode. Testy pred sezónou u neho nič nezvyčajne neukázali,“ povedal šéf belgického tímu Frédéric Amorison o tragickom skone svojho pretekára, ktorý súťažil medzi profesionálmi tretí rok. „Bol to najpriateľskejší a najodvážnejší mladý muž. V stredu po návrate z Tour de Munster bol v poriadku,“ dodal ešte šéf tímu.

Tretí belgičan v tomto roku

- 8. apríla: na klasike Paríž - Roubaix, ktorú vyhral Peter Sagan, zomrel Michael Goolaerts (+ 25)

- 18. apríla: doma v spánku skonal Jeroen Goeleven (+ 25)

- 5. októbra: doma pred televízorom zomrel Jimmy Duquennoy (+ 23)