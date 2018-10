Ostré slová prezidenta UFC: Nurmagomedov môže prísť o svoj titul!

Prezident UFC Dana White povedal, že Nurmagomedov môže po škandále prísť o svoj titul.

V dlhoočakávanom súboji bojovníkov MMA v Las Vegas Rus Chabib Nurmagomedov zdolal Íra Conora McGregora. Koniec zápasu mal však ďaleko od fair play. Víťaz po svojom triumfe nedovolene preliezol klietku a napadol jedného z členov McGregorovho tímu. Bol ním Dillon Danis, tréningový partner McGregora. Následkom toho sa strhla šarvátka aj priamo v oktagone, kde McGregora napadli členovia Nurmagomedovho tímu.

Írsky zápasník sa bránil proti dvojici z Nurmagomedovho tímu sám, kým mu nepomohli bezpečnostní pracovníci. Jeden z agresorov mal byť Zubaira Tuchugov. Čečenský zápasník v mušej váhe sa mal za tri týždne predstaviť v súboji s Arťomom Lobovom z McGregorovho tímu. White však povedal, že ak bol naozaj v nedeľu v oktagone on, v UFC už nikdy bojovať nebude.

The end was better than the whole fight... #ufc229 pic.twitter.com/mSwha2u3t0 — fLOPS (@F73) October 7, 2018

Konflikt si nevyžiadal žiadne seriózne zranenia, no môže mať vážnu dohru. Celý prípad budú vyšetrovať a Nurmagomedov môže dokonca prísť o svoj titul, upozornil White. "Ak ho suspendujú a bude to na dosť dlho, môže prísť o opasok." Ďalej dodal, že troch mužov z Rusovho tímu zadržala polícia, no keďže McGregor nevzniesol obvinenia, neskôr ich prepustili.



"Robím to už 18 rokov a počas najväčšej noci v histórii nemôžem byť viac sklamaný. Ani neviem, čo mám povedať, som znechutený," povedal White.