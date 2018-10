Maratón v Košiciach vyhral Keňan Choge: Matej Tóth zvládol polku trate

Keňan Raymond Choge sa stal víťazom 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach.

Stopky sa pri jeho výkone zastavili na výkone 2:08:11 h, čo je siedmy najlepší košický výkon v histórii. Vo skvelom súboji Choge približne 200 m pred cieľom ušiel svojmu etiópskemu partnerovi z úniku Aychewovi Dessiemu (2:08:15). Tretí skončil ďalší Etiópčan Shumet Mengistu (2:08:50), na obhajcu Reubena Keria z Kene zostala štvrtá priečka (2:09:23). Choge dosiahol desiate víťazstvo kenského bežca v Košiciach v neprerušenej sérii a celkovo šestnáste. Najlepší Slovák v cieli bol Tibor Sahajda na ôsmom mieste. Sahajda dosiahol čas 2:15:59 h, čo je piaty najlepší slovenský výkon v histórii MMM. Rodák z Raslavíc získal prvý titul slovenského šampióna v maratóne a výrazne vylepšil svoj osobný maratónsky rekord z vlaňajška (2:18:44). Ďalší slovenský reprezentant Jozef Urban skončil na deviatom mieste (2:24:46), nepodarilo sa mu zlepšil osobné maximum (2:21:51).

"Sám tomu neverím, neviem či snívam alebo to už je realita. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli, vrátane zdravotníkov, ktorí ma dali dokopy, keďže som posledné tri dni mal nádchu. Vďaka patrí aj môjmu vodičovi, ktorý to zvládol veľmi profesionálne, podržal ma, klobúk dolu pred ním. Tvrdo som trénoval a som šťastný z toho, čo som dokázal," povedal Tibor Sahajda pre RTVS. "Mal som krízu medzi 35. až 37. km, už som si myslel, že to vzdám, ale nakoniec mi pomohli ľudia, ktorí ma povzbudzovali," skonštatoval Jozef Urban.

V ženskej časti MMM sa zrodil nový traťový rekord v podaní Keňanky Miliam Ebongonovej. Výkonom 2:27:16 h o 18 sekúnd vylepšila doterajšie maximum z vlaňajška v podaní jej krajanky Sheily Jerotichovej (2:27:34). Zároveň si o 9 minút vylepšila osobný rekord. Jerotichová skončila druhá výkonom 2:29:40 h.

Deväť súťaží a v nich rekordných takmer 14 000 bežcov sa predstavilo na druhom najstaršom maratóne na svete a vôbec najstaršom v Európe. Odštartoval ho v nedeľu o 9.00 h najstarší aktívny štartér na svete, 88-ročný Štefan Hrušovský. Mal aj dvoch prominentných asistentov, olympijských šampiónov - Mateja Tótha, chodeckého z Ria 2016, a Davida Svobodu, najlepšieho moderného päťbojára v Londýne 2012. Tóth aj D. Svoboda potom absolvovali 4-člennú česko-slovenskú štafetu v súťaži na 4 x štvrťmaratón pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Ďalšími dvoma bežcami boli na slovenskej strane šéf Slovenského atletického zväzu Peter Korčok a na českej triatlonista Tomáš Svoboda.

Matej Tóth mal na hrudi číslo 1918, čo je pripomenutie blížiacej sa storočnice vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (28.10. 1918) napokon odbehol celý polmaratón. "Atmosféra bola fantastická, odporúčam každému, kto vie aspoň trochu behať, nech príde do Košíc, aby si to prišiel vyskúšať. Asi nebol na mňa až taký pekný pohľad ako na Afričanov, ale ja som v behu amatér a tak to treba aj brať. Košickú účasť beriem tak trochu už aj ako prípravu na budúcoročné majstrovstvá sveta v Dauhe, ktoré sa uskutočnia v jesennom termíne," uviedol Matej Tóth pre RTVS.

Už po niekoľkých kilometroch odskočila dopredu 13-členná skupina, v ktorej boli podľa predpokladov iba Keňania a Etiópčania vrátane obhajcu Reubena Keria . Po 20 km sa skupina najlepších zredukovala na deviatku a do záverečných 7 km vbiehala z najlepšej pozície už len pätica - Keňania Ezekiel Omulo, Raymond Choge, Reuben Kerio a Etiópčania Shumet Mengistu a Aychew Dessie. Na 39. km ušli ostatným Choge a Dessie a bolo zrejmé, že medzi nimi dvoma sa rozhodne o víťazovi. Na méte 40 km im zaznamenali čas 2:01:48 h a to už nedávalo šancu na prekonanie traťového rekordu v podaní Keňana Lawrencea Kimaiya z roku 2012 (2:07:01 h). Na začiatku posledného kilometra sa zdalo, že Etiópčan bude mať viac síl, ale Keňan neskôr zaútočil a o 4 sekundy ho zdolal.

Na 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa v 9 súťažiach prihlásilo rekordných 13 848 bežcov. Už tradične najviac sa ich predstavilo v polmaratóne - 4642. Na maratón si trúflo 2062 vytrvalcov.

Výsledky:

Maratón - muži: 1. Raymond Choge (Keňa) 2:08:11 h, 2. Aychew Dessie 2:08:15, 3. Shumet Mengistu (obaja Et.) 2:08:50, 4. Reuben Kerio 2:09:23, 5. Nicholas Korir (obaja Keňa) 2:11:33, 6. Afewerk Woldetensae (Et.) 2:13:28,... 8. Tibor Sahajda 2:15:59 - osobný rekord, 9. Jozef Urban (obaja SR) 2:24:46.

Maratón - ženy: 1. Miliam Ebongonová 2:27:16 h - traťový rekord, 2. Sheila Jerotichová (obaja Keňa) 2:29:40, 3. Wortesa Jemilová (Et.) 2:32:32.