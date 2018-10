Do hereckého neba odišiel herec Scott Wilson († 76): Stvárnil obľúbenú postavu v populárnom seriáli

Scott Wilson, ktorý hral Hershela Greenea v populárnej sérii Walking Dead zomrel v Los Angeles vo veku 76 rokov.

Zomrel na komplikovanú leukémiu. Herec z Georgie mal svoj debut v roku 1967, keď hral vo filme The Heat of the Night muža podozrivého z vraždy. Scottov hovorca Dominic Mancini povedal, že herec zomrel doma v pokoji.

"Na Scotta budeme vždy spomínať ako na skvelého herca a všetci sme šťastní, že sme ho poznali. Postava Hershela, ktorú stvárnil vo Walking Dead, bola veľmi emocionálna," povedala spoločnosť AMC. "Tak ako Scott v našich životoch, Hershel bol charakter, ktorý ovplyvňoval ostatných. Naše srdcia sú pri jeho žene, rodine a priateľoch a pri miliónoch fanúšikov, ktorí ho milovali. Scott bude chýbať."

Na oficiálnom účte Twitteri The Walking Dead napísali: "Sme veľmi smutní z toho, že Scott Wilson, neuveriteľný herec, ktorý hral Hershela, zomrel vo veku 76 rokov. Naše myšlienky smerujú k jeho rodine a priateľom. Odpočúvaj v pokoji, Scott. Milujeme ťa."

Scott Wilson hral aj vo filmoch Posledný samuraj, Pearl Harbor a Dead Man Walking. Nomináciu na Zlatý glóbus podľa Daily Mail získal za úlohu vo filme The Ninth Configuration, kde hral bývalého astronauta.