Saudskoarabského novinára údajne zabili na konzuláte jeho krajiny: Dojímavé slová jeho snúbenice

Tureckí vyšetrovatelia sa domnievajú, že prominentného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího zabili pri "vopred naplánovanej vražde" na konzuláte jeho krajiny v Istanbule.

S odvolaním sa na nemenovaných tureckých predstaviteľov o tom v sobotu večer informoval americký denník The Washington Post, pre ktorý žurnalista prispieval. Saudskoarabské úrady sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrili, hoci predtým uviedli, že novinár z budovy diplomatického zastupiteľstva odišiel. Nemenované turecké zdroje sa aj pre agentúry Reuters a Associated Press (AP) následne vyjadrili, že "počiatočným úsudkom" vyšetrovateľov je to, že Chášukdží bol na konzuláte zabitý, pričom išlo o naplánovaný čin a jeho telo následne odviezli z budovy.

Chášukdží, ktorý uplynulý rok žil v dobrovoľnom exile v USA, je nezvestný od utorkovej návštevy zmieneného konzulátu. Jeho zmiznutie by mohlo ešte zhoršiť už napäté vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Tureckom, pričom vyvoláva nové otázky okolo konzervatívneho kráľovstva a krokov jeho korunného princa Muhammada bin Salmána, o ktorom Chášukdží vo svojich komentároch písal kriticky.

"Ak sú správy o vražde Džamála pravdivé, je to príšerný a nepochopiteľný čin," uviedol editor komentárov denníka Washington Post Fred Hiatt. "Džamál bol - alebo, ako dúfame, je - odhodlaný, odvážny novinár. Píše z lásky k svojej krajine a hlbokej viery v ľudskú dôstojnosť a slobodu." Chášukdží (59) sa stratil, keď išiel na konzulát v Istanbule vybaviť si dokumenty, aby sa mohol oženiť so svojou tureckou snúbenicou. Konzulát trvá na tom, že žurnalista z objektu odišiel.

"Džamál nie je mŕtvy! Neverím, že ho zabili!" napísala na Twitteri jeho snúbenica Hatice. Turecká oficiálna tlačová agentúra Anadolu v sobotu informovala, že istanbulská prokuratúra začala vyšetrovanie zmiznutia saudskoarabského novinára ešte v utorok, hneď po jeho nahlásení. Bez bližšieho spresnenia dodala, že vyšetrovanie tvrdení, že novinára na konzuláte zadržali, sa "prehĺbilo".