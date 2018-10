Dlhoročný Kočnerov kamarát Peter Tóth: Ak sa to potvrdí, je koniec!

Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter Tóth je s Mariánom Kočnerom dlhoročný priateľ a na rozdiel od iných sa tým ani nijako netají.

„Mariána Kočnera poznám 23 rokov. Ak by sa potvrdili podozrenia vyslovené na jeho adresu, nevyhnutne by to znamenalo koniec nášho priateľstva,“ vyjadril sa vo svojom stanovisku Tóth a doplnil, že ak je

pravda, čo píšu médiá o Kočnerovej účasti na vražde Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice, bolo by to pre neho obrovské sklamanie. „Pomyslenie,

že niekto, koho som poznal 23 rokov a považoval som ho za priateľa, by bol schopný siahnuť na ľudský život a spôsobiť tak utrpenie rodinám Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, je trýznivé,“ napísal Tóth.