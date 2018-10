Roman Juraško s partnerkou Dianou plánujú po dieťati ďalší životný krok: Bude to do roka a do dňa?

Majú veľké plány! Markizácke tváre Roman Juraško (38) a jeho priateľka Diana Hágerová (27) si užívajú najkrajšie chvíle ich spoločného života.

Už rok im robí obrovskú radosť ich dcérka Izabelka. Zamilovaní rodičia by chceli pre svoj poklad len to najlepšie, a preto sa obzerajú po novom hviezdočku lásky.

Juraško a Hágerová mali veľmi pekné detstvo a prinajmenšom také by chceli dopriať aj ich malej dcérke Izabelke. Práve domček na dedine by bol tým pravým orechovým pre celú šťastnú rodinku. „Obidvaja sme svojím spôsobom z dediny. Býval som na sídlisku, ale každú voľnú chvíľu som bežal k starým rodičom v Smrečanoch. De facto sa považujem za chlapca z dediny. Tam som vyrastal, to sa mi spája s detstvom. A Dianka tiež vyrastala na dedine. Ťahá nás to do domu,“ priznal s úsmevom Novému Času moderátor markizáckeho Telerána.

„Reálne o tom uvažujeme. Nie je to len o snívaní. Neviem, kedy presne sa to stane,“ hovorí Juraško, ktorý už vie, kde by približne mal stáť ich dom snov. „Niekde v blízkosti Bratislavy, nechceme ísť ďaleko. Priznám sa, že som sa asi tak dobre neučil, lebo si nemôžem kúpiť pozemok na Kolibe. A nevenujem sa dépeháčke na takej odbornej úrovni,“ zavtipkoval na záver.