Herec Cinkota 6 dní od narodenia synčeka prišiel o milovaného otca († 67): Chcel sa dožiť jedinej veci

V tej istej nemocnici sa mu narodil vytúžený synček a o šesť dní neskôr v nej naposledy vydýchol jeho milovaný otec!

Herec Dušan Cinkota (47) mal ešte donedávna na tvári obrovský úsmev. Pred týždňom prišiel na svet jeho drobček Oleg a Cinky si ho s manželkou v stredu odniesli domov. Včera však prišla krutá rana osudu! Po vážnych zdravotných problémoch navždy odišel Cinkyho otec Dušan († 67). Herec prežíva obrovský žiaľ a beznádej...

Cinky začal nový život. Šťastné momenty s rodinou však striedajú tie smutné a plné bolesti. Herec totiž prišiel o milovaného otca Dušana († 67), ktorý niekoľko rokov bojoval s vážnymi zdravotnými problémami. „Dlho sa trápil, no bojoval statočne. Bol to slušný a dobrý človek. Zomrel v nemocnici tesne predtým, ako sme ho s mamou prišli pozrieť,“ povedal Novému Času zronený herec, ktorý sa tešil šesť dní zo synčeka Olega. Potom prišla smutná správa od lekárov. „Otec bol čistučký a pekne opatrený, za čo ďakujeme všetkým zúčastneným v Rooseveltke v Banskej Bystrici. V sobotu presne pred týždňom sa mi v tej istej nemocnici narodil syn tesne pred obedom a dnes tesne po poludní odišiel otec. Chcel sa môjho syna dožiť, tak si to splnil. Nech mu je nebo otvorené,“ povedal dojemné slová Dušan.

Bol bojovník

Jeho otec mal dlhodobo zdravotné problémy. Chodil na neurológiu do spomínanej nemocnice a mal podstúpiť aj CT vyšetrenie. Tieto informácie potvrdil v auguste aj samotný Cinky. „Áno, je pravda, že ocko má zdravotné problémy, ale je to bojovník a ja verím, že môj návrat mu pomôže a vleje novú silu do žíl,“ dúfal vtedy herec, ktorý sa v júli dostal po šiestich rokoch z basy za drogovú minulosť a veril, že ho čaká už iba to dobré. V ťažkých chvíľach však musí byť silný. Je totiž obrovskou oporou mame Zdenke a doma ho čakajú jeho milovaná manželka Zuzana a synček Oleg.