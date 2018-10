Lyžiarska federácia predstavila novinku: Dobrá správa pre televízie, bolestivá pre Slovensko

Snaha o vyššiu atraktivitu prinesie drastický zásah

Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) si uvedomuje, že najmä mužské preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní sú s veľkým počtom pretekárov časovo zdĺhavé a málo atraktívne. Preto hodlá pristúpiť k zníženiu počtu pretekárov na štarte a to drasticky. Do dvoch rokov by malo súťažiť nie 80, ale iba 45 až 50 lyžiarov. Revolučný zásah poteší televízie, ale nie slovenské lyžovanie, ktoré môže prísť o miesta na štarte.

„Priemerne 80 ľudí na štarte, to už nie je Svetový pohár. A 92 pretekárov v úvodných pretekoch sezóny v Söldene, to je poriadna komplikácia,“ vysvetlil šéf mužskej časti Svetového pohára Markus Waldner pre rakúsku spravodajskú agentúru APA a dodal: „Preteky s redukovaným štartovným poľom prinesú pre organizátorov viaceré výhody. Aj televízne stanice tento krok privítajú, budú môcť lepšie predať svoj produkt.“

Už v najbližšej zime sa zavedie pravidlo, že veľké lyžiarske krajiny ako Rakúsko, Francúzsko či Švajčiarsko, ktoré s touto redukciou súhlasili, a tak budú môcť na štart pretekov poslať maximálne 7 lyžiarov. V ďalšej sezóne by potom mala nastať redukcia aj u stredne veľkých a menších lyžiarskych krajín vrátane Slovenska, ktoré tento zásah bude zrejme bolieť. Zamýšľané zmeny by sa kompletne mali zaviesť do praxe do dvoch rokov. „Je pravdepodobné, že vo finálnej verzii zostane aj takým lyžiarskym hegemónom ako je Rakúsko vo Svetovom pohári iba 5 pretekárov,“ napísal portál ORF.

O harmonograme znižovania počtu účastníkov a konečnom čísle sa bude ešte rokovať, predovšetkým po skončení sezóny na jarnom zasadnutí v Dubrovníku. Veľký rez by mohol prísť zhruba o dva roky.