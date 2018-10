McGregor je nezvládateľný: Írsky búrlivák poslúcha iba túto krásku!

Na slovo vraj ani nemusí prísť! Stačí jeden pohľad sympatickej Dee Devlinovej (30) a známy búrlivák Conor McGregor (30) je celkom iný človeky.

V ringu nezvládateľný búrlivák, no doma krotký, tichý, milujúci otec rodiny.

Kým na verejnosti sa preslávil grimasami, výkrikmi, vulgarizmami, doma to nerobí. „Nemôžem. Už aj preto, že moja Dee to so mnou vydržala, keď som bol ničím, nulou. Keď som len sníval o tom, že raz budem slávny bojovník, pred ktorým sa súperi budú triasť,“ priznal v novembri 2017 pre Irish Mirror vyučený inštalatér, ktorý krásku zbalil v roku 2007 v jednom dublinskom nočnom klube. Stačil vraj jeden pohľad, jeden drink a jeden tanec a odvtedy sa od seba nepohli. „Teraz je zo mňa globálna hviezda, ale Dee by som nedal za žiadne peniaze. Alebo lepšie povedané: dám všetky peniaze, ale nie moju Dee,“ dodal ešte divoch, ktorý v noci nadnes bojoval ďalší svoj miliónový duel, o ktorom hovoril celý svet.

Aj tí neznalí pomerov vedeli, že „nejaký Rus vyzval nejakého prostorekého Íra“. Odborníci však vedia, že súboj medzi Khabibom Nurmagomedovom s bilanciou 26:0 a Conorom McGregorom s bilanciou 21:3 v Las Veags bol najväčšou bitkou v histórii zmiešaných bojových umení.