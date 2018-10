Nahnevaný Tomi Kid Kovács: Kvôli tomuto rozhodnutiu amatérsky box skončí

Vyhrážky neprestávajú. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) pod tlakom USA zvažuje, že z programu OH 2020 v Tokiu vypadne box. Dôvodom sú novembrové voľby amatérskej asociácie AIBA a kandidatúra podnikateľa Gafura Rachimova (67) z Uzbekistanu na post prezidenta.

Gafur Rachimov sa boxu sám aktívne venoval a bol aj tréner, neskôr sa stal úspešným obchodníkom.MOV napriek tomu hrozí sankciami. „Pokiaľ záležitosti týkajúce sa vedenia nebudú na kongrese splnené k spokojnosti MOV,a dokonca aj uznanie AIBA za medzinárodnú federáciu,“ uvádza sa vo vyhlásení MOV. Ten argumentuje aj nejasným spravovaním financií či nedostatkami v antidopingovom programe, hoci zainteresovaní tvrdia, že

O medaily sa pod piatimi kruhmi boxuje od roku 1920 a situáciou sú znepokojení aj zástupcovia boxu na Slovensku. „Je to nepríjemné, veď náš šport je tradičný olympijský. Keby nás vyhodili, skončil by amatérsky box. Všetci by prešli k profesionálom. Verím, že sa to nestane,“ zareagoval náš najúspešnejší profesionál a súčasný prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF) Tomi Kid Kovács.

„Nemám bližšie informácie, no box patrí medzi najstaršie športy. Keby sme mali prísť o olympiádu, bola by to škoda pre obe strany. Box nie je len o sile a agresivite, ako súčasné moderné bitky v klietkach, ale o hre, tanci a technike,“ povedal pre Nový Čas legendárny Ján Zachara, ktorý na OH 1952 v Helsinkách vybojoval pre Československo zlato v kategórii do 57 kg.