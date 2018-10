Krutá rana pre herca Cinkotu: Smrť milovaného otca Dušana († 67)!

Takmer tri mesiace po prepustení z väzenia prežíva opäť ťažké chvíle.

Herec Dušan Cinkota (47) sa teraz bude musieť popasovať s ďalšou ranou osudu. V sobotu o 13-tej hodine skonal najdôležitejší muž jeho života - otec Dušan († 67).

Ten dlhodobo bojoval so zdravotnými problémami, po prepustení z väzenia sa o neho herec vzorne staral, návštevy nemocníc boli pre neho takmer dennou rutinou. "„Áno, je pravda, že ocko má zdravotné problémy, ale je to bojovník a verím, že môj návrat mu pomôže a vleje do žíl novú silu,“ povedal Novému Času Cinki s nádejou v hlase ešte v auguste. Bohužiaľ, jeho túžby sa nenaplnili...

Zdrvujúcu správu o otcovej smrti potvrdil samotný herec. "Môj otecko dnes zomrel, bol to slušný a dobrý človek, nech mu je nebo otvorené," povedal pre Nový Čas.

