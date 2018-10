Fanúšikovia majú ťažké srdce na trénera: Ak by Trnava nad Fenerbahce vyhrala, vieme, čo by sa stalo!

Nad holandským trénerom Fenerbahce Istanbul Phillipom Cocuom visel pred štvrtkovým stretnutím 2. kola D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/2019 proti Spartaku Trnava Damoklov meč.

Jeho zverenci napokon pred vlastnými priaznivcami triumfovali 2:0, stolička pod 47-ročným rodákom z Eindhovenu sa však trasie naďalej. Tak si to myslia miestni fanúšikovia. Môžu za to neuspokojivé výsledky v úvode ročníka 2018/2019. "Tím nemá žiaden charakter. Hrá v ňom množstvo individualít, ale nedokážu pracovať ako jeden celok. Ak by Fenerbahce podľahlo Trnave, Cocu by sa mohol zbaliť a zmiznúť naspäť do Holandska. Je to skúsený tréner, neviem, v čom je problém," povedal pre agentúru SITA prevádzkovateľ reštaurácie neďaleko Štadióna Sükrüho Saracogla v Istanbule.

Niektorí priaznivci si myslia, že Cocu by mal skončiť napriek triumfu nad slovenským šampiónom. "Hrali sme na vlastnom štadióne proti tímu, ktorý má niekoľkonásobne nižší rozpočet. Tento triumf nič neznamená. Musíme ukázať zlepšenie v lige," uviedol jeden z fanúšikov na facebooku. "Fenerbahce hralo proti Trnave dobre, ale Cocu by mal odísť," napísal ďalší. Fenerbahce Istanbul v prvom zápase EL prehral na pôde chorvátskeho Dinama Záhreb vysoko 1:4. V najvyššej domácej súťaži mu s bilanciou 2 víťazstvá, jedna remíza a štyri prehry patrí až 14. priečka v osemnásťčlennej tabuľke.