Smutná správa pre milovníkov anglického humoru: Známa postavička sa už na obrazovky asi nevráti

Pre niektorých ľudí nastala veľmi smutná chvíľa. Rowan Atkinson, známy ako Mr. Bean, povedal, že známa postavička sa už na obrazovky s najväčšou pravdepodobnosťou nevráti.

Aj keď sa nové časti sa už dlhý čas nenakrúcili, je celkom sklamanie, že už ho viac v nových častiach neuvidíme. Rowan Atkinson (63) to povedal pre BBC v The Graham Norton Show. ,,Pochybujem, že sa Mr. Bean niekedy znova objaví. Asi to dáva zmysel, keď do niečoho dáte všetko."

Aj keď to mnohých ľudí veľmi sklamalo, nezabudol dodať: ,,Napriek tomu, nikdy nehovor nikdy." Podľa Ladbible povedal tiež to, že ho ľudia na ulici občas spoznávajú, ale nie sú si istí, že je to naozaj on, čo je vtipné vzhľadom na to, ako dlho postavičku hral. ,,Jeden človek mi raz povedal, že vyzerám ako Mr. Bean. Povedal som mu, že ja som herec, ktorý ho hral. On sa len smial, že to by som si želal."

Aj keď je Rowan známy ako vtipná postavička, či už Mr. Bean alebo Johny English, v skutočnosti vraj taký smiešny nie je. ,,Len veľmi zriedka urobím niečo vtipné. Dokonca keď sa pokúšali urobiť z Blackaddera len nepodarené zábery, nemohli nájsť nič, kde by som sa smial alebo robil chyby."