Minister spravodlivosti rokoval o výbere sudcov: Dohodol sa s opozíciou?

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) tento týždeň rokoval s koaličnými partnermi o návrhu zákona o zmene voľby ústavných sudcov.

Okrem koalície rokoval aj s opozičným hnutím Sme rodina. Pripomienky k návrhu má následne prerokovať koaličná rada. Podľa lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára bolo rokovanie s Gálom veľmi konštruktívne, hnutie má dve požiadavky na to, aby návrh zákona podporili, a to zníženie vekovej hranice možných kandidátov a dvojkolovú voľbu.

„Keď môžeme mať najvyššieho ústavného činiteľa, prezidenta, od štyridsiatky, myslím si, že je nezmysel, aby ústavný sudca musel mať 45 rokov. Voľbu chceme urobiť dvojkolovú, v prvom kole by rozhodovalo o kandidátoch 90 poslancov, v druhom kole 76 poslancov, ak by sa nevedeli zhodnúť," vysvetlil pre TASR Kollár. Po koaličnej rade sa chcú s ministrom stretnúť ešte raz. „Možno my ustúpime v niečom, možno oni ustúpia. Uvidíme," dodal Kollár.

Rokovania s ministrom absolvovala aj koaličná SNS. Predseda jej poslaneckého klubu Tibor Bernaťák potvrdil, že o konečnom návrhu bude rozhodovať koaličná rada. „Prebrali sme rôzne varianty zmien pravidiel pri voľbe ústavných sudcov, pričom definitívne rozhodnutie bude dohodnuté na koaličnej rade," uviedol pre TASR Bernaťák. „Zástupcovia opozičných strán SaS a OĽaNO si, žiaľ, čas nenašli, a tak je na diskusiu a hľadanie dohody opäť menej času. Rokovania s týmito stranami prebehnú až budúci týždeň. Zároveň sa k voľbe ústavných sudcov stretne aj koaličná rada," doplnila pre TASR hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.

Zmena Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného (ÚS) SR sú v druhom čítaní. Poslanci môžu prichádzať so zmenami, ktoré by do noviel chceli zapracovať. Minister Gál chce skvalitniť proces výberu kandidátov na ústavných sudcov. Dosiahnuť to mieni sprísnením kvalifikačných predpokladov na ich vymenovanie. Parlament by mal o zmenách rozhodovať na októbrovej schôdzi. Už čoskoro by tiež mal voliť kandidátov na ústavných sudcov. Deviatim z 13 ústavných sudcov sa totiž vo februári 2019 končí funkčné obdobie.