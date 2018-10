Sklamaný Kovaľčuk po premiére v drese Los Angeles: Slová, ktoré hovoria za všetko!

V nočnom zápase triumfovalo v kalifornskom derby San Jose Sharks na ľade Los Angeles Kings 3:2 po predĺžení.

O výhre hostí rozhodol v tretej minúte nastavenia Kevin Labanc. Asistenciu na víťazný zásah si pripísal hviezdny obranca Erik Karlsson, pre ktorého to bol prvý bod v novom tíme. "Chalani hrali, akoby sme potrebovali vyhrať tento zápas a nakoniec sa im to aj podarilo. Síce sme prehrali domáci otvárací duel sezóny, no uspeli sme u súpera. Myslím si, že sme hrali dobre," povedal tréner San Jose Pete DeBoer. Sharks viedli v prvej tretine už 2:0, no Anže Kopitar v 18. a Tyler Toffoli v 21. minúte sa postarali o vyrovnanie. V riadnom hracom čase už gól nepadol a o triumfe hostí rozhodol nakoniec Labanc. San Jose tak zdolalo LA štvrtýkrát z uplynulých piatich zápasov. "Je skvelé odštartovať trip na klziskách súperov víťazstvom," potešil sa Labanc.

V drese LA absolvoval premiéru ruský útočník Iľja Kovaľčuk, ktorý strávil na ľade približne 20 minút a dvakrát vystrelil na bránku. V piatok si zahral na pravom krídle elitnej formácie s centrom Anžem Kopitarom a Alexom Iafallom. Tridsaťpäťročný veterán nastúpil na zápas NHL prvýkrát od roku 2013, uplynulých päť sezón strávil v KHL. "Musíme premieňať naše šance. Naša lajna ich mala niekoľko, ale nedokázali sme skórovať. Bol to náš prvý zápas a všetci boli nervózni. Oni hrali už druhý a cítili sa určite lepšie. Myslím si, že proti Detroitu to už pôjde ľahšie," povedal Kovaľčuk.