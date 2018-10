Speváčka Tina Turner chcela spáchať samovraždu: Zachránil ju manžel

Tina Turner odhalila, že bola taká zlomená tým, že jej zlyhali obličky, že chcela ukončiť svoj život.

Jej manžel Erwin (62) jej však nakoniec daroval druhý život tým, že jej daroval jednu svoju. Hudobná legenda si myslela, že už je všetko v poriadku, keď porazila rakovinu, no potom jej doktori diagnostikovali ďalšiu ranu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

78-ročná speváčka pre Mirror povedala: "V decembri 2016 moje obličky fungovali iba na dvadsať percent a rýchlo zlyhávali. Mala som len dve možnosti. Buď by som sa liečila, alebo by som išla na transplantáciu. Iba transplantácia by mi dala dobrú šancu na normálny život. No šance neboli vysoké."

"Bolo to stále horšie. Nemohla som jesť. Prežívala som, ale nežila som.." Hviezda sa dokonca podpísala pod asistovanú samovražednú skupinu Exit. Vtedy si jej manžel Erwin uvedomil, že Tina skutočne môže zomrieť.

"Povedal, že nechce inú ženu a iný život. A potom ma šokoval. Povedal, že mi chce dať jednu zo svojich obličiek." Napriek tomu, že testy vyšli v poriadku, Tina bola vysoko rizikovou pacientkou kvôli poškodenému srdcu a vysokému krvnému tlaku. Operácia však dopadla dobre. "Som stále tu. Obaja sme tu a sme si bližší, než sme si predstavovali."