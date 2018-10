Obyvateľov bratislavskej bytovky hnevá nadstavba: Na hlavu nám padajú tehly

Boja sa vystrčiť nos z balkóna! Nadstavba bytového domu na Cyrilovej ulici obyvateľom už niekoľko mesiacov poriadne strpčuje život. Stavia sa síce v súlade so zákonom, no aj v rozpore s dobrými mravmi.

V okolí stavby je podľa obyvateľov bytovky pravidelne neporiadok, robotníci už zničili aj detské pieskovisko. Ľuďom prekáža aj to, že netušia, kedy sa ich tortúra skončí. Tabuľa s údajmi o investorovi, zhotoviteľovi a dátume dokončenia totiž nikde nie je.

Neporiadok a zničené okolie. Obyvateľov bytovky na Cyrilovej ulici v Ružinove už niekoľko mesiacov trápi nadstavba na ich dome. Robotníci totiž podľa nich nedodržiavajú to, čo by mali. „Pod oknami máme kontajnery, ani vetrať nemôžeme, lebo z nich ide zápach. Najhoršie to bolo v lete. Stromy sú ovešané roztrhanými igelitmi, ničí sa aj zeleň, lebo autá parkujú kade-tade. Mali sme tu pekný trávnik a kto nám to teraz dá do poriadku?“ pýta sa jedna z obyvateliek domu Darina Slovincová.

Keďže stavba nie je ohraničená ani len provizórnym plotom, predstavuje podľa domácich veľké riziko.Veď tadiaľto chodia deti, čo keď im niečo spadne na hlavu? Chlapi hádžu zvrchu fľašky a občas padne aj tehla, nedávno ma skoro trafila. Je to naozaj nebezpečné a nezodpovedné,“ sťažuje sa Egon Rózsa a dodáva, že stavbári zvrchu dokonca aj močili. Egonovi prekáža tiež to, že sa robí počas víkendov. „Máme tu 7 ľudí nad 80 rokov a oni už od rána vŕtajú aj v nedeľu,“ krúti hlavou.

Kedy sa to skončí?

Kedy bude nadstavba dokončená a obyvatelia si vydýchnu, nie je jasné. Nikde totiž nie je tabuľa, ktorá by o dátume skončenia informovala. Hovorkyňa miestneho úradu v Ružinove Jana Pôbišová nám však potvrdila, že stavba má všetky potrebné povolenia. „Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2015,“ hovorí.

Obyvateľom domu na Cyrilovej radí, aby požiadali o pomoc mestských policajtov. „Ak je tam nejaký prílišný ruch alebo neporiadok, mohli by im pomôcť,“ vysvetľuje. Nový Čas oslovil aj investora stavby. „Som v kontakte s vlastníkmi bytov, ale zatiaľ neevidujem žiadny problém, ktorý by nebol priebežne riešený,“ uzavrel Gabriel Sobota.