Obvinení z vraždy Kuciaka († 27) mali na muške prokurátora: Dom Šufliarskeho stráži polícia!

Vraždou Kuciaka sa to nemalo skončiť! Zločinecká skupina mala mať na muške aj elitného prokurátora a v súčasnosti druhého muža Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho.

Na likvidáciu si mali najať obvinených v prípade vraždy novinára so snúbenicou, strelca Tomáša Szabóa a objednávateľku Alenu Zsuzsovú. Šufliarsky často riešil vážne kauzy aj mafiánske prípady na Slovensku. Komu prekáža?

Minimálne dvaja obvinení z vraždy novinára mali byť najatí, aby zavraždili aj prvého námestníka generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Tvrdí to zdroj z prostredia vyšetrovania pre Aktuality, pričom začaté malo byť aj trestné síhanie za vraždu v štádiu prípravy. Minulotýždňové zásahy policajtov v Kolárove a Komárne tak zrejme zahatali plány ďalšej úkladnej vraždy. Na príprave likvidácie prokurátora Šufliarskeho sa mal podielať Tomáš Szabó aj Alena Zsuzsová, ktorí sú momentálne stíhaní vo väzbe.

Vraždu mali vykonať v obci Dunajská Lužná, kde prokurátor býva. Polícia na mieste zaisťovala aj kamerové záznamy zo všetkých budov. Nový Čas sa bol v obci pozrieť, pri dome prokurátora hliadkujú policajti. Starosta Štefan Jurčík hovorí, že v piatok ho spovedali aj policajti. „Vtedy už som informácie mal, dokonca som zistil, kde sú nainštalované dve kamery bez vedomia obce, vôbec som však netušil, v akej to je súvislosti. Pýtal som sa štátnej polície, prečo o takejto závažnej situácii obec nemá žiadne vedomosti, dostal som odpoveď, že konajú v rámci svojich interných predpisov,“ povedal Jurčík.

Prípad údajnej prípravy vraždy prvého námestníka Generálnej prokuratúry dozoruje špeciálna prokuratúra, ktorá neposkytuje viac informácií. Generálna prokuratúra zase prosí o zdržanlivosť pri zverejňovaní informácií. „Prosíme zástupcov médií, aby rešpektovali, že trestné konanie, v ktorom by mal prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky vystupovať ako poškodený, je len na začiatku,“ uviedla hovorkyňa Andrea Predajňová.

Šufliarsky sa do povedomia dostal najmä pri dozorovaní prípadu mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka. Medzi jeho ďalšie prípady patrí proces s vrahmi prokurátora Ernesta Valka, proces s odsúdenými trnavskými a trenčianskymi kukláčmi, ktorí unášali podnikateľov, či odsúdenie albánskeho podnikateľa Bakiho Sadikiho, ktorý obchodoval s drogami.

Práve v jeho práci vidí bezpečnostný analytik Andor Šándor možný motív vraždy. „Je to evidentná tendencia, že by to mohlo byť vyrovnávanie účtov s niektorými prokurátormi, ktorí isté skupiny ľudí alebo jednotlivcov z kriminálneho prostredia vyšetrovali a komplikovali im život. Určite by som to nepodceňoval, pretože taká vec sa môže zmeniť v nejaký trend alebo v niečo podobné a to by bolo veľmi zlé,“ dodal Šándor.

Dalo by sa odhadovať, že to je objednávka od niekoho, komu námestník prokurátora mohol komplikovať život v minulosti. Tam by som hľadal ten dôvod. Pokiaľ by to boli skutočne iba nájomní vrahovia, čo zrejme boli, tak to mohol byť dopyt od kohosi, kto bol niekedy vyšetrovaný slovenskou prokuratúrou, alebo ešte aj je.

Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru

Vyšetrovatelia budú hľadať určité spojenia a spojivá smerom aj k starým prípadom. Otázne je, že či to mohlo súvisieť napríklad aj s určitými novými záležitosťami. Ak hrozí nebezpečenstvo zo strany organizovaných zločineckých skupín súvisiace s prácou osoby prvého námestníka generálnej prokuratúry, tak sa hľadajú tie spojivá. Lebo môže aj nemusí to smerovať k černákovcom či jeho ďalším prípadom v rámci jeho dozorovania a konania.