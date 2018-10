Minister financií ukázal rozpočet Slovenska na rok 2019: Ako Kažimír rozdelí štátne miliardy

Stále nemáme vyrovnaný rozpočet! Aj v roku 2019 bude Slovensko rátať s väčšími výdavkami ako príjmami. Minister financií ráta so schodkom viac ako dve miliardy eur.

Oproti minulému roku sa môžu tešiť najmä v rezorte obrany, ktorému pribudne 580 miliónov eur. Na najväčšom balíku bude sedieť šéfka vnútra Denisa Saková, ktorá prerozdelí viac ako 2 miliardy eur. Ktoré rezorty odišli takpovediac s dlhým nosom a čo na nadstavený rozpočet hovoria odborníci?

Najviac očakávaný zákon roka z dielne rezortu financií uzrel svetlo sveta. Rezort financií ráta však s tým, že takmer dvojmiliardový defcit máme naposledy. „V roku 2020 sa predpokladá vyrovnané hospodárenie a v nasledujúcom roku prvýkrát prebytok na úrovni 0,2 % HDP,“ píše sa v správe Kažimírových úradníkov.

Oproti minulému roku si najviac polepší rezort obrany. Pre nákup vrtuľníkov a stíhačiek dostanú o 580 miliónov viac. To však nevonia Asociácii zamestnávateľských zväzov, ktorá upozorňuje aj na potreby ďalších rezortov. „Dlhodobo poukazuje na problémy v zdravotníctve, poľnohospodárstve, ako aj školstve,,“ vyjadrili sa k stanovisku.

Zdravotníctvo dosiahne historicky najviac

Kým v kapitole určenej pre ministerstvo zdravotníctva sú oproti roku 2018 menšie čísla, celkovo si v oblasti príjmov najmä od poisťovní a samotných Slovákov tento rezort prilepší. „V súčasnosti máme asi najväčší rozpočet, čo je 5,2 miliardy, ktoré by mali ísť do rezortu zdravotníctva. Počítame s najväčším medziročným nárastom, a to 6,2,“ objasňuje ministerka Andrea Kalavská s tým, že ide o nárast viac ako 300 miliónov.

Viac ako 100 miliónov eur chcú využiť najmä na rekonštrukciu budov a obnovu vybavenia nemocníc. Ďalšie peniaze pôjdu na platy zamestnancov, ktorým vzrastú až o 10 %. Na oblasť vzdelávania sú zase určené celkovo 4 miliardy eur, čo je nárast o 466 mil. eur.

Kažimír pritom priznáva, že rátajú aj s určitými rezervami. V tzv. všeobecnej pokladničnej správe je tak 400 miliónov eur možno promptne presúvať.

Len aby nezačali rozdávať

Zverejnené čísla vyzerajú aj podľa odborníka optimisticky. Pripomína však, že sa blíži volebný rok a práve vtedy bývajú vládne strany k voličom najštedrejšie. „Je to otázne, či sa nám podarí udržať úspešnú trajektóriu, alebo sa začne vo veľkom rozdávať, ako sme boli toho svedkami aj za minulej vlády,“ povedal Tomáš Púchly z Nadácie F. A. Hayeka s tým, že vyrovnaný rozpočet sme tu mali mať podľa prognóz z minulosti už tento rok.

Slovenská ekonomika by v budúcom roku mala rásť tempom 4,5 %. Dominovať bude export, ktorý sa opäť zrýchli vďaka nábehu produkcie a pokračujúcemu zvyšovaniu výroby v automobilových závodoch. Miera nezamestnanosti prekonáva nové minimá a v roku 2019 klesne na úroveň 6,4 %. Do roku 2021 klesne pod 6 %.

Štátny rozpočet

Príjmy: 15,497 miliardy eur

Výdavky: 17,635 miliardy eur

Ekonomika sa prehrieva

Eugen Jurzyca, poslanec za SaS

Vychádza mi z toho, že štátny rozpočet pri tých príjmoch, ktoré sa každý rok zvyšujú, mal viac myslieť na znižovanie dlhu. Naša ekonomika sa totiž prehrieva a tak nemôžeme mať deficit taký, aký máme. S vyrovnaným rozpočtom už sme mali hospodáriť dávno aj bez toho, že by sa zvyšovali dane a odvody.